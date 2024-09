Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom não fazem parte da linha do tempo canônica

Por mais difícil que seja acreditar e ao contrário do que se pensava, uma notícia que abalará os fãs de The Legend of Zelda surgiu dos escritórios da Nintendo. Durante o recente Nintendo Live 2024, a empresa japonesa surpreendeu o mundo ao revelar que suas duas últimas joias no mundo dos videogames, que até mesmo lhes renderam muitos prêmios como Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, não se encaixam na linha do tempo estabelecida pela própria saga como cânone. Tudo isso de acordo com um relatório da Vooks.

Ambos títulos foram posicionados como histórias independentes, desconectadas de qualquer outro jogo da série. Essa decisão causou grande agitação na comunidade, pois quebra a expectativa de que cada novo lançamento se conecte de alguma forma com o rico lore de Zelda.

A linha do tempo de Zelda sempre foi um tema de debate entre os fãs, e esta nova revelação só serve para reacender a discussão. Embora até agora tenha sido estabelecida uma cronologia relativamente clara, dividida em três ramos a partir de Ocarina of Time, parece que a desenvolvedora japonesa decidiu seguir um caminho diferente com seus dois últimos títulos.

Embora seja polêmica, esta decisão não é totalmente inesperada, pois a empresa já modificou a linha do tempo no passado. No entanto, a exclusão de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom da cronologia principal, levando em consideração seu impacto e importância, levanta questões sobre a direção que a saga seguirá no futuro.

No entanto, é preciso ver o lado positivo e diante desse cenário, alguns seguidores têm expressado tranquilidade ao ver que a Nintendo está se afastando de um cânone tão rígido. Com isso, a ideia de que as aventuras de Link e Zelda não têm fim, somada ao grupo de heróis e vilões que repetem seus papéis em cada edição, se torna mais atraente para muitos.