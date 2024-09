Sprintframe 360: a tecnologia que transforma os F50 de 2024 em incríveis chuteiras de futebol

Se quiser ter os mesmos sapatos de futebol do Messi, deve saber que são os F50. E agora eles estão de volta, pois a adidas revive um dos sapatos mais queridos e icônicos do futebol. O “Advancement Pack” inclui e traz para o mercado esta peça icônica juntamente com as Predator e Copa, com a intenção de mudar a velocidade do jogo.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

F50

Os F50 fizeram sua estreia há 20 anos, protagonizando alguns dos momentos mais emocionantes nos pés dos jogadores de elite. Após uma pausa de 9 anos, retornam com tecnologia aprimorada para ajudar os atletas a usar sua velocidade para quebrar os padrões das partidas.

Sprintframe 360: a tecnologia-chave nas edições F50 de 2024

Os três modelos de pacote, o F50 Elite Laced, o F50 Elite Laceless e o F50 Mid W Elite, possuem a Sprintframe 360, uma sola projetada especificamente para fornecer estabilidade e tração otimizadas. O contraforte do calcanhar trabalha harmoniosamente com travas arredondadas e afiadas para equilibrar o pé na decolagem, trabalhando juntos para facilitar a velocidade e a aceleração multidirecionais.

F50

"Nós estudamos meticulosamente o movimento dos jogadores de futebol para inovar o F50 e proporcionar aquele algo a mais que os jogadores precisam. Seja no ponto de aceleração, mudança de direção ou controle da bola. O novo F50 foi projetado para ajudar a desbloquear uma velocidade que acelerará o ritmo dos jogos e elevará o jogo para o próximo nível", comenta Sam Handy, vice-presidente sênior de produto e design da adidas.

F50

Engenharia de design esportivo

O F50 Mid W Elite se destaca pela implementação de características otimizadas para o pé de uma mulher. O colarinho ultra macio Primeknit Midcut se adapta ao redor do tornozelo para maior estabilidade e conforto. Além disso, utilizando os feedbacks dos atletas coletados ao longo do processo de desenvolvimento do F50, foi aplicado um forro de meia adicional na região superior da silhueta para estabilizar ainda mais o movimento do pé dentro da chuteira. Ao fornecer suporte ótimo para o arco, ambos se combinam para oferecer um ajuste modificado para as jogadoras de futebol de todos os níveis.

F50

Também apresenta nas três silhuetas uma parte superior Fiber Touch, um material sintético leve, que oferece um ajuste moldado para fornecer suporte onde mais é necessário em altas velocidades. Isso é complementado pela tecnologia Sprintweb, uma textura 3D, aplicada às áreas de contato mais importantes com a bola, projetada para um maior controle ao driblar rapidamente. Os novos F50 estão disponíveis nas lojas adidas e online. Os F50 estão sendo usados por alguns dos melhores jogadores como Lionel Messi, Rafael Leão, Son Heung-min, Florian Wirtz e Lamine Yamal.