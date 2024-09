Os personagens de Dragon Ball GT e duas fusões chegam ao Dragon Ball Sparking ZERO

Faltam exatamente 30 dias para o lançamento oficial de Dragon Ball Sparking! ZERO, um videogame que é diretamente a continuação do Budokai Tenkaichi 3 (2007). Pensamos que tudo já tinha sido anunciado e que o resto das novidades iríamos descobrir quando já o tivéssemos nas respectivas consolas em que o título Unreal Engine será lançado.

No entanto, na manhã desta quinta-feira, 12 de setembro, a equipe da Bandai Namco nos surpreendeu com o lançamento de um novo teaser que mostra a inclusão dos personagens de Dragon Ball GT no Dragon Ball Sparking! ZERO.

O rumor da aparição dos personagens de Dragon Ball GT no Budokai Tenkaichi 4 havia sido ouvido meses atrás, com o lançamento do trailer anterior.

No entanto, poucos imaginaram que incluiriam duas das fusões mais brutais do anime da Toei Animation: a de Goku e Vegeta (Gogeta) em Super Saiyajin 4 e a de BABY, o vilão mais poderoso desta saga, com o príncipe dos saiyajins.

Além disso, temos Pan, as versões de Sheron e o poderoso Uub que demonstra seu grande nível em Dragon Ball GT.

Os 15 personagens de Dragon Ball GT no Sparking! ZERO

Goku Panela Goku Super Saiyajin Goku Super Saiyajin 3 Goku Super Saiyajin 4 Bebê Vegeta Super Bebê 1 Super Bebê 2 Uub Bebê Ozaru Syb Sheron Omega Sheron Vegeta Vegeta Super Saiyajin 4 Gogeta Super Saiyajin 4

Dragon Ball Sparking! ZERO será lançado em 11 de outubro deste ano (uma sexta-feira) e coincidirá com o início das celebrações dos 40 anos de Dragon Ball e a estreia de Dragon Ball Daima, entre outras coisas que a franquia tenha preparado.

As diferentes versões já estão em pré-venda nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Steam. Os preços das versões básicas são os esperados: cerca de 69 dólares e mais de 100 para a Ultimate Edition.