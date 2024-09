Hoka Mach X 2, um tênis de corrida com placa para os treinos mais exigentes

Nos treinos mais exigentes, sempre procuramos um calçado de corrida confortável e poderoso, razão pela qual são lançados modelos tão interessantes que combinam espumas muito amortecidas com uma placa em seu interior. Um exemplo muito claro são as Hoka Mach X 2, um tênis de corrida que apareceu em 2023 e deu muito o que falar, e que agora voltou renovado com mais leveza e reatividade.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

As Hoka Mach X 2 são a "irmã mais velha" da Mach 6 e não são apenas tênis de corrida comuns, mas sim tênis projetados para treinos específicos, como sessões de intervalos de velocidade longas, corridas de maratona, fartleks, entre outros. A marca americana melhorou a distribuição da entressola para tornar seus treinos mais rápidos e apresenta um novo design do cabedal mais leve, tornando-as suas próximas companheiras de treino para alcançar seus objetivos de corrida.

HOKA Tênis

O mais marcante do seu design

A principal novidade das novas Mach X 2 é o design de sua placa de Pebax, que chega com uma forma alada, se estendendo ao longo da entressola e sendo visível na região lateral da mesma, logo abaixo dos dedos. Esse design, junto com um traçado mais agressivo da entressola, proporciona a cada passada um impulso extra no asfalto.

Além disso, a Hoka voltou a apostar em uma entressola de dupla densidade que é configurada com duas espumas diferentes. Por um lado, uma espuma EVA que ocupa a camada inferior do tênis e, por outro lado, a camada de PEBA, que é colocada acima dela e em contato com o pé para oferecer mais reatividade e leveza ao usuário.

A sola exterior destes Hoka Mach X 2 foi projetada para economizar peso e melhorar a durabilidade, especialmente nas áreas de maior desgaste, onde foram adicionadas peças de borracha mais resistentes e duráveis. Também foi desenvolvida com o objetivo de evitar escorregões durante os treinos em superfícies molhadas.

HOKA Tênis

O upper destes novos Mach X 2 é outra das partes mais alteradas do tênis, agora é muito mais minimalista e fino. Começando pelo colar que segura o tornozelo, inspirado nos modelos de competição da marca e que se destaca no calcanhar para proteger ligeiramente essa área. E com poucos reforços, apenas no calcanhar, biqueira e laterais que oferecem suporte e proteção. Além disso, a maior parte do corte superior é feita com um tecido leve e respirável e possui partes mais reforçadas na área dos cadarços.

ANÚNCIO

Usos deste modelo chamativo

As Hoka Mach X 2 são daqueles tênis de corrida que são projetados para serem os companheiros perfeitos para aqueles treinos mais longos e exigentes do seu plano de treinamento, especialmente se estiver se preparando para correr uma maratona ou meia maratona.

Além disso, por ter um design tão especial, os corredores mais experientes e mais rápidos serão os que melhor desempenho tirarão de cada uma de suas tecnologias. Um sucesso em sua categoria, com um design que chamará a atenção de todos.