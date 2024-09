Estes são os belos tênis Nike Kobe 9 Elite Protro ‘Halo’ que foram lançados no mesmo ano de 2024

O mundo dos tênis brilha em 2024 ao receber a nona edição dos sneakers exclusivos de Kobe Bryant. Como de costume nas edições anteriores, este novo modelo é produzido pela Nike e apresenta um estilo esportivo e urbano, em homenagem ao lendário jogador de basquete que faleceu em janeiro de 2020 em um acidente de avião.

Eles são chamados de Nike Kobe 9 Elite Protro 'Halo' e combinam uma paleta de cores que mistura diferentes tonalidades de branco, desde o puro até o fosco, com pequenos detalhes pretos para combinar e realçar a aura celestial e angelical dos tênis.

Estão confeccionadas com um colarinho de malha alongado. De acordo com o que vemos nas imagens, a parte superior dos tênis apresenta uma construção de malha projetada em um acabamento branco intenso.

Nike Kobe 9 Elite Protro 'Halo'

Os cabos Flywire estão integrados no sistema de cordões para um ajuste firme no mediopé, enquanto um contraforte de fibra de carbono no calcanhar proporciona estabilidade na parte de trás do pé. Além disso, uma entressola de espuma branca oferece uma amortecimento leve a cada passo, ideal para a prática esportiva.

Debaixo dos pés, a sola de borracha utiliza um padrão de tração que imita os contornos naturais do pé.

Ele foi um dos jogadores mais icônicos na história da NBA e do basquete mundial. Nascido na Filadélfia, Estados Unidos, em 23 de agosto de 1978, ele era conhecido por sua ética de trabalho, mentalidade competitiva e conquistas esportivas extraordinárias. Participou de 18 Jogos das Estrelas (All-Star), sendo um dos jogadores com mais seleções na história.

Conseguiu cinco anéis na NBA e encerrou sua carreira como o quarto maior pontuador na história da NBA, com 33.643 pontos.