Este é o preço dos tênis da colaboração entre a adidas e Os Simpsons que o Messi não para de usar

A colaboração entre a adidas e Os Simpsons é muito estreita quando se trata de tênis. A marca de origem alemã, reconhecida mundialmente, lançou diferentes versões que homenageiam Homer, Bart, a pele amarela dos personagens ou diferentes locais da série de Matt Groening.

Um dos pares que analisamos no FayerWayer, apareceu nos pés de um dos maiores jogadores de futebol da história, Lionel Messi. Estamos falando dos adidas Forum Low Living Room. Eles levam esse nome por destacarem as cores do espaço da casa localizada na Avenida Siempre Viva, na cidade de Springfield.

Devido a que os tênis têm a cor rosa como predominante, assim como a televisão que está na sala da casa de Homero, Lionel Messi os usou durante um evento de seu atual clube, o Inter de Miami da MLS.

O jogador de futebol argentino estava usando um casaco cor-de-rosa, que combinou com seus tênis adidas, para adicionar um visual aos fãs do esporte rei e de Os Simpsons.

Preço dos adidas Forum Low Living Room de Messi

De acordo com diferentes visitas em lojas virtuais reconhecidas, o preço dos adidas Forum Low Living Room está rondando os 300 dólares. No eBay, vimos por 281 dólares.

Os adidas Forum Low Living Room levam o utilizador para a sala de estar, onde termina a apresentação, com o sofá como protagonista, juntamente com a família.

Utiliza uma pele de camurça de alta qualidade, com couro, veludo cotelê e chenille, tudo na parte superior.

O turquesa e o rosa se destacam do sofá marrom para dar sentido ao ambiente como um todo. Termine com a pintura de um veleiro emoldurada na parede, assim como a imagem do Ajudante do Papai Noel na prateleira.