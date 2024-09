A lenda do skate, Alexis Sablone, dá um toque camaleônico a estes brutais Nike Dunk Low

Alexis Sablone, lenda do skate, colocou “peles de camaleão” em um par de Nike Dunk Low para dar um estilo incrível a um par de tênis, nesta colaboração mais do que interessante.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Chamam-se Alexis Sablone x Nike Dunk Low SB Chameleon. Aproveitam a típica coloração dos Dunk Low para se inspirarem na pele de camaleão. Essa mesma característica está presente nestes tênis, com a diferença de que suas tonalidades se assemelham a uma pele de escamas, dando-lhes esse toque reptiliano (falamos do animal, nada a ver com outra coisa).

"A parte superior de couro apresenta uma base branca nítida com um Swoosh verde musgo em uma textura rugosa de réptil. O design escamoso também é aplicado na parte da frente do pé e no calcanhar, coberto com uma camada superior em diferentes tons de verde que se desgasta para revelar uma cor fúcsia vibrante", descreve a equipe da Goat.com.

O rótulo da língua da Nike SB tem a palavra 'Camaleão' anexada, enquanto as iniciais de Alexis Sablone aparecem na parte de trás do calcanhar, como mostrado em nossa imagem de capa.

Nike Dunk Low Alexis Sablone

O tênis é baseado em uma sola de copa durável que combina paredes laterais vintage de cor branca com uma sola exterior de borracha verde escuro.

Nike Dunk Low Alexis Sablone

Quem é Alexis Sablone?

Alexis Sablone é uma figura proeminente no mundo do skate, especialmente reconhecida por sua carreira como uma das principais skatistas femininas a nível profissional.

ANÚNCIO

Ela tem sido uma pioneira em um esporte historicamente dominado por homens. Sua determinação e talento a tornaram uma referência para muitas jovens skatistas.

Ao longo de sua carreira, Sablone participou de inúmeras competições de alto nível, como os X Games, onde conquistou várias medalhas.

Representou os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, onde o skateboarding fez sua estreia. Embora não tenha subido ao pódio, sua participação foi histórica e contribuiu para a visibilidade do esporte.