Eiichiro Oda nos mentiu? Ao que parece, One Piece ainda tem muito para contar

Como um dos “três grandes do anime” (junto com Bleach e Naruto), One Piece é um daqueles animes que é difícil não conhecer, pelo menos de nome. Desde sua estreia em 1997, tornou-se um fenômeno cultural sem precedentes, navegando além do Japão e conquistando audiências de todas as idades e culturas. Sua combinação única de ação, humor e drama solidificou esta franquia dentro da aristocracia do gênero.

No entanto, nada é para sempre. O mangaka Eiichiro Oda já havia dado algumas pistas de que a história estava entrando em sua reta final, então não faltaria muito para que a cortina se fechasse. E embora o autor tenha reconhecido que poderíamos ter um final antes de 2025, a realidade é que One Piece parece ter muito, muito mais para contar. A complexidade da trama e a profundidade de seus personagens estão tornando difícil prever quando chegará ao fim.

Em que ponto está a série?

Caso você seja um dos -poucos- que ainda não viu One Piece, esta história se passa em um vasto e detalhado universo fictício, repleto de ilhas exóticas, criaturas míticas e personagens carismáticos, onde o objetivo final é chegar ao local de mesmo nome, que guarda tesouros incalculáveis. A questão é que, à medida que a trama avança, novos mistérios continuam surgindo e segredos são revelados, conectando diferentes arcos narrativos.

A saga final da série começou com tudo. Nossos protagonistas, a tripulação do Chapéu de Palha, estão cada vez mais perto de seu objetivo: encontrar o tesouro do One Piece e se tornar os reis dos piratas. No entanto, o caminho para Laugh Tale pode ser particularmente longo, devido a um fato muito relevante: A queda de Kaido e Big Mom desestabilizou o equilíbrio de poder de forma drástica, então haverá muitos nós para desatar.

Qual é o verdadeiro significado do Século Vazio? Quem é realmente o inimigo final de Luffy? Que segredos o tesouro de One Piece esconde? Essas e muitas outras perguntas mantêm os fãs intrigados e ansiosos por mais.

O problema dos finais

Talvez, o inimigo mais desafiador que a obra tem é o seu próprio final, já que os fãs de One Piece esperam algo épico e satisfatório que faça justiça a todos os anos de aventuras. E o ponto é que as grandes obras de mangá e anime têm se destacado por ter finais insatisfatórios na maioria dos casos. O mais recente foi com Boku No Hero Academia, mas temos uma longa lista de exemplos, começando por pesos pesados como Naruto e Attack On Titan.

Embora a espera possa ser longa, é importante lembrar que a qualidade da história tem se mantido constante, com seus altos e baixos, é claro. Oda tem demonstrado ao longo dos anos que é capaz de criar histórias emocionantes e memoráveis, então só nos resta esperar que o final de One Piece esteja à altura das expectativas.