Dragon Ball Daima revela o nome de uma das novas vilãs e a atriz que dará voz ao personagem

Falta exatamente um mês para a estreia de Dragon Ball Daima a nível mundial. Ao contrário dos lançamentos de outros animes da franquia, este produto da Toei Animation chegará a todos os cantos do mundo, teoricamente, com a dublagem correspondente de cada região. A franquia quer fazer o possível para evitar spoilers em áreas fora do Japão e que todos celebrem ao mesmo tempo o 40º aniversário da obra de Akira Toriyama.

Neste contexto, as pessoas da Toei Animation e Dragon Ball apresentaram os atores e atrizes que dão vida aos três novos personagens de Dragon Ball Daima: Degesu, interpretado por Junya Enoki; Gomah, interpretado por Showtaro Morikubo e a Dra. Arinsu, interpretada por Yoku Hikasa.

Esta última, conhecida no Japão por ser uma famosa cantora nipônica, deu declarações para o site oficial de Dragon Ball, nas quais falou sobre a importância de interpretar um papel dentro da franquia do anime e mangá mais popular de todos os tempos.

A vilã de Dragon Ball Daima

Assim como a maioria das pessoas de bem, a dubladora e cantora Yoko Hikasa cresceu assistindo Dragon Ball. É por isso que é um sonho se tornar um dos personagens do novo anime.

"Quando me disseram que consegui o papel do Dr. Arinsu, foi como se um raio iluminado caísse do céu sobre mim. Naquele momento, eu estava mais surpresa do que feliz, dizendo: 'Como? Por que? Vocês têm certeza?'. Eu assisto Dragon Ball desde que era criança, e ver que ainda é um anime de primeira linha até hoje me dá esperança de que Dragon Ball continue daqui a 20 ou até 30 anos. Assim como o legado de Dragon Ball é transmitido de família para família, espero que as pessoas continuem assistindo e aproveitando Dragon Ball DAIMA uma e outra vez", disse a voz da vilã de Dragon Ball Daima.

Foi confirmado que os episódios de estreia, que começam em 11 de outubro, serão todas as sextas-feiras, ao contrário de Super, que como vocês bem se lembram, era aos sábados.

Com esse dado esclarecido, resta apenas confirmar se eles terão uma pausa no Natal e Ano Novo ou se trabalharão sem interrupção. Na falta desse detalhe, vamos abrir o calendário e marcar todas as sextas-feiras a partir de 11 de outubro.

Especificamente, serão 20 episódios. Todos terão 30 minutos na televisão nacional do Japão, incluindo comerciais. No caso do primeiro episódio, há 11 minutos adicionais.