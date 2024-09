Cinco personagens de Dragon Ball e Demon Slayer que são idênticos e ninguém percebeu

O mundo do mangá e do anime, por estilos e influências, tende a repetir comportamentos e personalidades de seus personagens. Existe uma tendência ou padrão que geralmente é cumprido em grande parte das séries com as quais crescemos e as que continuam sendo lançadas atualmente. É por isso que encontramos semelhanças nos protagonistas de duas das aventuras mais reconhecidas mundialmente: as de Dragon Ball e Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba).

Não é surpresa que isso aconteça entre essas duas séries, já que Koyoharu Gotouge, parte das mangakas da nova geração, confessou sua admiração por Akira Toriyama, o que claramente gera uma influência em sua obra literária, por mais original que seja Demon Slayer.

No final, alguma característica na personalidade ou aparência dos personagens de Demon Slayer, inevitavelmente acabará se assemelhando a algum dos membros da Família Z de Dragon Ball. Vamos ver esses cinco, que sem dúvida são os mais semelhantes e poucos fãs haviam percebido.

Demon Slayer e Dragon Ball: cortados com a mesma tesoura

Embora à primeira vista não pareçam tão semelhantes, as personalidades de cada um desses membros de ambas as séries são muito parecidas.

Tanjiro Kamado e Trunks: ambos são espadachins e vivem em uma realidade em que sofreram uma perda muito trágica. Eles estão praticamente sozinhos e no caminho vão encontrando aliados. Não são os mais poderosos, mas se preparam para enfrentar qualquer desafio. Também não reprimem a força interna que possuem e estão sempre tentando melhorar. Tanjiro e Trunks são muito mais semelhantes do que as pessoas pensam.

Gohan e Zenitsu: O primeiro Gohan lutador que vimos na série, aquele que enfrenta as ameaças dos saiyajins Nappa e Vegeta, era tão medroso quanto o Zenitsu. Eles ficam assustados diante de qualquer ataque de vilões e só conseguem reagir diante de um ataque que coloque suas vidas em perigo, é aí que eles tiram a força brutal que guardam no mais profundo de seu ser.

Inosuke e Vegeta: O orgulho e a prepotência com que ambos agem são suficientes para perceber a semelhança entre Inosuke e Vegeta. Ambos possuem uma força descomunal, comparável quase à do protagonista de suas séries.

Majin Buu e Doma: Embora Majin Buu (na primeira versão que conhecemos, o gordo) e Doma compartilhem uma aparência despreocupada, ambos escondem um lado escuro e destrutivo. Buu é brincalhão e aparentemente inocente, enquanto Doma tem uma personalidade calma e alegre, mas ambos são implacáveis e perigosos.

Nezuko e Piccolo: A irmã de Tanjiro, embora faça parte dos bons na série, faz parte da família do mal, pois está infectada com o gene demoníaco. É o mesmo que Piccolo, que mesmo tendo o mal dentro de si, sua mente prevalece sobre seus pensamentos vilões e escolhe fazer o bem.