Onde está o Gohan? A pergunta que todos os fãs de Dragon Ball estão fazendo

Falta exatamente um mês e um dia para a estreia de Dragon Ball Daima. Desde que foi anunciado, no final de 2023, a equipe da Toei Animation lançou cerca de cinco trailers. Em nenhum deles, de forma direta, aparece o filho mais velho de Goku. Por isso, todos nos perguntamos: Onde está Gohan?

Goku, o bastão sagrado, Vegeta, Piccolo, Bulma, Goten, Trunks, Krilin, Mestre Kame, Milk, Supremo Senhor Kaio, Majin Buu, os novos personagens e até Babidi aparecem nos vários trailers publicados pelas diferentes contas da Toei Animation. Mas, por enquanto, nada de Gohan.

É um fato que gera muita suspeita nos fãs de Dragon Ball. Estão escondendo algo? É possível que Gohan ganhe relevância nos eventos que estamos prestes a ver neste novo anime, que sabemos ter sido escrito inteiramente por Akira Toriyama.

A única imagem de Dragon Ball Daima que poderia ser Gohan

No trailer que foi lançado no início de agosto, o penúltimo de todos, aparece uma imagem que, após uma análise profunda, poderíamos dizer que é Gohan. Destaca-se que, ao contrário do que acontece com o resto dos personagens, que se tornam pequenos (ou crianças), o filho de Goku aparece com seu tamanho normal, como um jovem adulto.

Esse não é o único detalhe: a cor do cabelo revela uma transformação impressionante e, se confirmado, suas roupas prestam uma homenagem incrível à primeira aparição de Gohan nas histórias de Dragon Ball.

No minuto 00:52 do trailer mais recente (abaixo deixamos a imagem e o vídeo para confirmar), aparece um guerreiro que tem vários elementos que o relacionam com Gohan.

A mecha de cabelo cinza é um sinal de que é o Gohan no Modo Besta. Há dúvidas sobre a cor da pele, que parece rosa, mas pode ser reflexo da luz.

O mais emocionante é o seu traje, que tem as mesmas cores da primeira aparição do filho de Goku, no primeiro episódio de Dragon Ball Z, quando ele era apenas um bebê.