Dragon Ball: filha de Tao Pai Pai aparece neste cosplay brutal feito por uma bela modelo mexicana

Tao Pai Pai é um dos vilões mais antigos de Dragon Ball. Em seu tempo, ele era um guerreiro vital, conhecido como o melhor assassino de aluguel do mundo. Muitos não se lembram, mas ele foi o primeiro a derrotar Goku, quase o matando.

Para os fãs de Dragon Ball na Ásia, este personagem tem uma semelhança profunda com um artista marcial muito conhecido na Coreia e Japão, chamado Jang Lee Hwang. No entanto, para aqueles de nós que vivemos no ocidente, sua aparência é muito semelhante à de Steven Seagal.

É por isso que nunca nos imaginamos ver uma versão feminina, que neste caso facilmente poderia ser a filha do mítico Tao Pai Pai.

A ideia desta engenhosa interpretação vem da criativa modelo Elia Fery. A também cantora mexicana, que sempre busca inovar e surpreender seus fãs, brilha com este cosplay impressionante que nos deixou maravilhados.

A bela Elia procurou representar cada detalhe do personagem em seu trabalho. Parte da base é o terno preto inteiriço, com as mangas brancas.

Por cima disso, ele veste um quimono rosa com linhas vermelhas e o kanji tradicional do personagem. Além disso, ele fez o penteado exato de Tao Pai Pai, que consiste em uma única trança longa, segurada com um laço vermelho.

Seguir Elia Fery nas redes sociais é se encantar com cada uma de suas interpretações. Ela costuma respeitar todos os elementos dos personagens aos quais presta homenagem, além de se destacar por sua beleza e carisma especial ao caracterizar personagens de Dragon Ball e outras séries de mangá e anime.

Tao Pai Pai, para aqueles que não o conhecem, é o irmão do Mestre Tsuru, a escola de onde saíram Chaoz e Ten Shin Han.

Ele foi contratado pelo Comandante Red, da Patrulha Vermelha, para assassinar Goku, e embora de certa forma tenha conseguido, por descuido o deixou vivo e depois o saiyajin criado na Terra se recuperou e o derrotou.