O atleta Nigel Sylvester colabora com a Air Jordan 4 para lançar esses tênis robóticos

Um belo par de tênis Nike Air Jordan verdes chamou nossa atenção. Eles não são como os tênis tradicionais que levam o nome da lenda do Chicago Bulls na NBA. Eles têm uma aparência mais robótica, devido à sua forma quadrada, combinando um visual urbano, esportivo e casual ao mesmo tempo.

Trata-se dos Nigel Sylvester x Air Jordan 4 RM SP ‘Grandma’s Driveway - Fence Green’, uma colaboração entre o famoso ciclista de BMX Freestyle e a Nike. Estes tênis são a quarta versão entre o atleta e a marca de Michael Jordan.

Ao apreciar esses tênis, podemos notar que possuem um tom de esmeralda escuro que banha a parte superior, feita de camurça com uma estrutura de TPU que proporciona suporte.

Além disso, possui um mini-Swoosh branco bordado na lateral do antepé, enquanto 'Bike Air by Jordan' está inscrito na língua, deixando claro que se trata de tênis para Freestyle no BMX.

O tênis assenta-se sobre uma entressola AJ4 de dois tons, terminada em tons de preto e branco e aumentada com amortecimento Air-sole visível.

Nigel Sylvester destaca de muitos ciclistas de BMX tradicionais. O americano, natural do coração urbano de Nova York (Queens), sempre se concentrou em truques de rua e no uso criativo de paisagens urbanas, como escadas, corrimãos e rampas improvisadas na cidade.

Por razões pessoais, ele sempre evitou a competição em eventos como os X Games e optou por produzir seu próprio conteúdo e vídeos, o que lhe permitiu capturar a atenção de uma audiência mais ampla.