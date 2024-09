Este Majin Buu voando com levitação magnética vai enlouquecer os fãs de Dragon Ball Z

As figuras de ação de Dragon Ball vêm em todas as formas e estilos. Mas esta de Majin Buu nos surpreendeu com a capacidade tecnológica de recriar uma das ações do vilão do último arco de Dragon Ball Z.

ANÚNCIO

Este Majin Buu voa de forma vertical, em sua pose tradicional, graças a um mecanismo de levitação magnética integrado, que vai te deixar louco e provavelmente tentará obtê-lo.

Não é de forma alguma econômico, mas vamos primeiro ver suas características antes de saber quanto custa e onde pode ser adquirido.

O Majin Buu voador com levitação magnética tem uma altura total, como peça completa, de 13 centímetros, uma largura de 14,8 centímetros e uma profundidade de 13 centímetros. As características do personagem são exatamente as mesmas que aparecem no último arco de Dragon Ball Z.

É a versão de Majin Buu gordo cor-de-rosa com seus respectivos orifícios nos braços e na cabeça. Ele usa calças brancas com o emblema do M (Majin) no cinto; colete preto com detalhes dourados. Além disso, ele tem uma capa lilás e botas e luvas amarelas.

O personagem aparece voando verticalmente e levitando graças a um sistema de ímãs, sobre uma base preta que tem o logo de Dragon Ball Z.

Majin Buu DBZ

Onde está localizada a figura de Majin Buu?

Esta figura foi fabricada pela RP Studios e chama-se Fliying Majin Buu. Você pode encontrá-la na conta de X de Mundo Kame, por um preço de 159,90 euros, conforme publicado em seu próprio catálogo.

Majin Buu é um dos vilões mais aterrorizantes da história de Dragon Ball Z. Ele é realmente poderoso e sua “inocência” o torna um monstro que realmente inspira medo, já que nem mesmo está consciente do mal que está fazendo.