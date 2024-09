A verdadeira razão pela qual Dragon Ball Daima será transmitido uma hora mais tarde no Japão

Tudo está pronto para a estreia de Dragon Ball Daima. Faltam exatamente 27 dias para que o novo anime da franquia escrito inteiramente por Akira Toriyama apareça nas telas de todo o mundo.

Há certos detalhes que têm vindo à tona nos últimos meses, nos quais informações estão sendo divulgadas que aumentam a empolgação dos fãs de Dragon Ball. Um detalhe que não passa despercebido para os especialistas na franquia é o horário em que a série será transmitida.

De acordo com o que foi vazado no início da semana passada, Dragon Ball Daima será exibido nas emissoras de televisão do Japão, todas as sextas-feiras às 23h40, quase à meia-noite. Isso significa que, teoricamente, será lançado às 11h40 da manhã de sábado no Brasil, Argentina, Uruguai e no resto do continente.

Quais são os motivos para a série ser transmitida tão tarde? A realidade é que isso foi revelado em novembro do ano passado, quando começaram a vazar detalhes sobre Dragon Ball Daima, por parte dos insiders da obra de Akira Toriyama.

Dragon Ball Daima: uma série tão violenta quanto Dragon Ball Z

Tudo indica que Dragon Ball Daima irá emular o espírito das lutas violentas de Dragon Ball Z, nos anos 90.

De acordo com as informações divulgadas em novembro de 2023, o insider conhecido nas redes sociais como Geekdom101, Dragon Ball Daima terá classificação PG-13, pois pretende retornar à violência que costumava estar presente em suas batalhas. O criador de conteúdo afirma que essas cenas estarão presentes desde a primeira transmissão do novo anime.

"Dragon Ball Daima terá uma luta e sangue no estilo de DBZ no primeiro episódio. Eles definitivamente estão tentando atrair as pessoas que ficaram desapontadas com Dragon Ball Super", escreveu X em uma mensagem.

Estreia da série

Foi confirmado que os episódios de estreia, que começam em 11 de outubro, serão todas as sextas-feiras, ao contrário de Super, que como vocês bem se lembrarão, era aos sábados (domingo para nós).

Com esse dado esclarecido, só resta confirmar se irão tirar uma pausa no Natal e Ano Novo ou se irão trabalhar sem interrupção. Na falta desse detalhe, abramos o calendário e marquemos todas as sextas-feiras a partir de 11 de outubro.

Especificamente, serão 20 episódios. Todos terão duração de 30 minutos na televisão nacional do Japão, incluindo comerciais. No caso do primeiro episódio, haverá 11 minutos adicionais.