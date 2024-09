Quais são os grandes mistérios de Dragon Ball ainda não resolvidos e que teorias são discutidas?

Vamos descobrir agora o que significa a franquia de Dragon Ball em todo o mundo. Todos sabem quem é Goku e como esta série transcendeu no planeta (com um amor particular por parte da América Latina). Com um fandom tão grande e uma série que completa 40 anos em 2024, é incrível que ainda existam vários enigmas sem solução.

Por isso, o youtuber Zenkai Z tentou responder algumas das perguntas mais intrigantes que cercam a série, desde a sobrevivência de Freezer até o destino de Goku na linha do tempo de Trunks do futuro.

Como é que Freeza sobreviveu sendo despedaçado?

Começando com Dragon Ball Z/Super, uma das perguntas mais frequentes é como Freeza conseguiu sobreviver após ser cortado em pedaços. A resposta - teoricamente - está em sua biologia alienígena única. Graças a ela, nosso vilão favorito teria uma resistência celular excepcional que lhe permitiu sobreviver mesmo depois de ser desmembrado.

Esta característica o torna quase indestrutível, capaz de se regenerar a partir das células mais pequenas (como Cell ou Majin Buu).

O Mistério do Sr. Popo

Se voltarmos um pouco mais no tempo, nos tempos de Dragon Ball, algo que sempre desconcertou os fãs é a natureza de Mr. Popo. Quem é realmente este enigmático personagem? De onde ele vem? Apesar de ser um servo de Kami Sama, sua origem e habilidades continuam sendo um mistério, e nunca foram abordadas em profundidade porque a série não precisou disso.

Nesse sentido, algumas teorias sugerem que ele poderia ser uma criação de Kami Sama, enquanto outras apontam que ele poderia ter consumido a água da Fonte da Juventude Eterna. Mas a verdade é que sabemos muito pouco sobre esse personagem secundário.

Por que o Cell expulsou a Androide 18?

Isto já é um pouco mais complexo e está relacionado com a forma como o Cell imperfeito absorvia a energia das pessoas. Basicamente, ele as sugava até não restar nada deles, então havia a ideia de que o processo com os androides poderia ser relativamente semelhante, mas de dentro para fora. Vale lembrar que Cell não se fundia com os androides, mas também os absorvia.

Então, a expulsão da Androide 18 tem sido objeto de debate entre os fãs. Uma possível teoria é que Cell, ao absorver os androides, os manteve vivos dentro de seu corpo. No entanto, ao alcançar sua forma perfeita, seu corpo não podia mais contê-los, e a Androide 18, sendo a última a ser absorvida, foi a primeira a ser expulsa. De qualquer forma, não faz muito sentido, já que ele voltou a ser perfeito depois de se regenerar.

A origem de Majin Buu

Não é à toa que a criação de Majin Buu é outro dos grandes mistérios da última parte de Dragon Ball Z, pois é preciso lembrar que o feiticeiro Babidi não criou Majin Buu, apenas o despertou. Assim, a origem exata deste guerreiro continua sendo um enigma do qual algumas coisas foram reveladas em Super. De qualquer forma, alguns fãs teorizam que Majin Buu é uma entidade cósmica maligna que existe desde tempos imemoriais.

Por que o Goku não ajudou o Trunks do futuro?

No fundo, sabemos que é devido ao enredo do especial de TV e à data em que saiu, mas é difícil entender a ausência de Goku na linha temporal de Trunks do futuro, o que tem sido objeto de muitas especulações. Embora Goku tenha morrido devido à sua doença cardíaca, ele poderia ter ajudado Gohan e Trunks de muitas maneiras. Na verdade, uma delas foi vista em Dragon Ball: Uranai Baba poderia tê-lo trazido do outro mundo por um dia.

Uma das teorias sobre isso é que os androides não apenas mataram os guerreiros, mas também todos os apoios que poderiam tê-los ajudado, desde o mestre Karin até a própria Uranai Baba. Outra opção era que acabava sendo meio irrelevante, já que os guerreiros Z, mesmo que voltassem ao mundo por um dia, não teriam poder suficiente para enfrentá-los.

E se considerarmos os eventos de Dragon Ball Super, talvez os próprios deuses decidiram que não deveriam intervir. A verdade é que uma explicação oficial nunca foi revelada, deixando os fãs livres para criarem suas próprias teorias.

Em suma, Dragon Ball está cheio de mistérios que têm alimentado a imaginação dos fãs por décadas. Algumas perguntas foram respondidas, enquanto outras ainda não têm uma resposta definitiva.