O Dragon Ball Daima tornará o Super Saiyajin 4 em cânone? O último trailer traz revelações

Falta um pouco mais de um mês para a estreia de Dragon Ball Daima. À medida que a data de estreia se aproxima, os fãs e criadores de conteúdo sobre a obra de Akira Toriyama começam a aumentar o hype, o que gera um mar de especulações sobre o que acontecerá nessas novas aventuras.

ANÚNCIO

O trailer mais recente da série revelou uma imagem que gera muitas perguntas entre os obcecados em encontrar detalhes que revelem o rumo da série. Na internet circula uma captura do que parece ser o olho de Goku, que desta vez está mudando de cor.

Isso foi suficiente para que alguns fãs acreditassem que o personagem está se transformando em Super Saiyajin 4. Portanto, nos vemos obrigados a dar uma explicação sobre essa especulação, antes que ela ganhe mais relevância e confunda os seguidores da franquia.

É possível um Goku Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Daima?

Claro que é possível que Goku se transforme em Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Daima. Mas isso não significa que já acontecerá. Embora Akira Toriyama tenha convertido algumas coisas de Dragon Ball GT em cânone, nos teasers que vimos não há nenhuma prova para pensar que essa transformação está chegando.

O criador de conteúdo SheronZ (um gênio com postagens muito boas sobre tudo relacionado ao Dragon Ball) captura esta parte do trailer e faz uma referência ao SSJ4.

Neste caso, está enganado, pois a realidade é que a cor dos olhos, azul, representa a transformação para o Super Saiyajin tradicional.

Para que houvesse uma possibilidade do Super Saiyajin 4, esta captura do trailer de Dragon Ball Daima deveria ter mostrado a cor vermelha, e todos nós teríamos enlouquecido.

ANÚNCIO

Além disso, para que Goku alcance o Super Saiyajin 4, ele deveria ter uma cauda, algo do qual, por enquanto, não temos referências.

Dragon Ball Daima todas as sextas-feiras

Foi confirmado que os episódios de estreia, que começam em 11 de outubro, serão todas as sextas-feiras, ao contrário de Super, que como vocês bem se lembram, era aos sábados.

Com esse dado esclarecido, resta apenas confirmar se eles vão tirar uma pausa no Natal e Ano Novo ou se vão trabalhar direto. Na ausência desse detalhe, vamos abrir o calendário e marcar todas as sextas-feiras a partir de 11 de outubro.

Serão 20 episódios no total. Todos terão a duração de 30 minutos na televisão nacional do Japão, incluindo os comerciais. No caso do primeiro episódio, haverá 11 minutos adicionais.