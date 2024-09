Goku se transforma em Super Saiyajin 4 e passa para o lado negro da força

O inevitável aconteceu. Ninguém queria chegar a este ponto, mas não houve maneira de pará-lo. Os universos de Star Wars e Dragon Ball GT se fundiram e o poderoso Goku, em sua transformação de Super Saiyajin 4, se juntou ao exército dos Sith.

Cada um dos detalhes da brutal transformação de Goku, da qual muitos dizem que é mais poderosa que a do Ultra Instinto (infelizmente ainda não é canônica para comparar), aparecem nesta ilustração feita pela inteligência artificial.

O pelo vermelho é a principal característica que se destaca nesta representação de Goku como parte dos Sith, no universo de Star Wars. Cabelo, olhos e torso se tornam da tonalidade mencionada anteriormente, para dar uma aparência assustadora ao Super Saiyajin 4.

O toque final e brutal é dado por um Sabre de Luz vermelho, com o qual sabemos que não há mais volta para Goku, infelizmente ele permitiu que sua mente fosse envenenada pelo Imperador Palpatine.

Goku Super Saiyajin 4 en el universo de Star Wars

Esta brutal ilustración está na conta do Instagram do Universo Midjourney, que recentemente ultrapassou os 40 mil seguidores. Cada uma de suas representações, feitas com inteligência artificial, cativa seus milhares de fãs.

O Super Saiyajin 4 de Goku aparece em Dragon Ball GT. É uma poderosa transformação, criada pela Toei Animation (Akira Toriyama não participou), baseada no guerreiro que a alcança recorrendo aos instintos mais básicos e primitivos da raça saiyajin, relacionados aos macacos.

Há discussões em curso entre os fãs de Dragon Ball, nas quais se debate se essa transformação é mais poderosa do que o Ultra Instinto. Duvidamos que seja o caso, mas não é uma ideia absurda, uma vez que o nível alcançado por Goku com essa forma permitiu-lhe derrotar uma divindade malvada, comparável ao Deus da Destruição.