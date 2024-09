Estes estranhos tênis da Balenciaga em homenagem ao Flubber estão fazendo sucesso

Um extravagante design de tênis da marca Balenciaga começou a ganhar notoriedade nas redes sociais. São três versões de sneakers da renomada marca espanhola, com tema de Halloween, que chamaram a atenção de mais de um usuário que os encontrou enquanto navegava no Instagram, Facebook ou TikTok.

Os tênis, como se pode ver na nossa imagem de capa, parecem uma colaboração com o filme dos anos 90, Flubber. O impressionante dos designs é que a parte de cima dos tênis se desprende da sola, deixando no meio o material pegajoso e gelatinoso da invenção do professor Phillip Brainard (personagem interpretado por Robin Williams).

No total, as imagens que aparecem nas redes sociais são de três cores diferentes: Existe o verde tradicional, algumas são cor-de-rosa e outras laranja, que foram ilustradas como decoração para a celebração do Dia das Bruxas nos Estados Unidos.

São tênis de verdade?

O simples fato de se descolarem dessa forma já nos deixa claro que não são tênis reais. Esses designs são ilustrações conceituais feitas pelo estúdio criativo, Office Mikado. Os artistas gráficos desta empresa criaram esses chamativos tênis, baseados na extravagância que a Balenciaga costuma mostrar em suas diferentes peças de vestuário.

"Preocupamo-nos em colocar a criatividade no centro de tudo o que pensamos e fazemos", disseram do estúdio, de acordo com uma resenha de Puro Diseño.

Flubber, um clássico dos anos 90, conta a história de Philip Brainard, um peculiar professor universitário que consegue criar uma rara massa viscosa, elástica e com vida própria, à qual dá o nome do filme. Ele conseguiu essa invenção depois de se ver em apuros, pois a universidade em que trabalhava como cientista estava sem fundos e queria fechar sua área de pesquisa.