Demon Slayer: o devastador motivo pelo qual Zenitsu não se assusta ao entrar no Castelo Infinito

Tanjiro Kamado não teria chegado onde está sem a ajuda de Nezuko e dos amigos que vai encontrando no caminho. Inosuke é um de seus pilares fundamentais, mas a contribuição de Zenitsu Agatsuma sempre foi fundamental, a cada passo que dá Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba em direção ao seu final.

O desenvolvimento da quarta temporada, que abrangeu os eventos do arco do Treinamento Pilar (dos Hashira) , deixa a porta aberta para que os caçadores de demônios se enfrentem às Luas Demoníacas restantes e se encontrem cara a cara com Muzan.

Apenas ao dizer essas frases, podemos sentir o medo de Zenitsu, um caçador que sempre se destacou por ser muito medroso, mas ao mesmo tempo brutalmente poderoso quando perde a consciência.

No entanto, na quarta temporada ocorre uma situação realmente impressionante. Zenitsu, muito presente em seus sentidos naturais, perde completamente o medo quando o Castelo Infinito cai. O que aconteceu de diferente neste momento? Por que o caçador perde essa característica principal de sua personalidade?

O medo de Zenitsu

De acordo com uma resenha do Alfa Beta, para entender o comportamento de Zenitsu nesta parte da série, é preciso saber o que aconteceu no início do arco, quando o guerreiro recebe uma carta, que ele decide manter o conteúdo em privado naquele momento.

O que aconteceu foi que, nessa carta, Zenitsu descobre que o pilar que lhe ensinou a Técnica de Respiração do Raio, Jigoro Kuwajima, tira a própria vida depois de descobrir que um de seus discípulos, Kaigaku, se junta voluntariamente aos demônios de Muzan.

A decisão de Kaigaku deixou Jigoro arrasado e é por isso que ele toma a pior decisão. Este acontecimento marca um ponto de virada para Zenitsu, pois ao recordar o sucedido, ele enche-se de uma raiva interna que o faz perder qualquer medo que tenhamos visto anteriormente.

Quinta temporada de Demon Slayer

Já se sabe que Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba não vai terminar em formato de série, mas sim fará três filmes para encerrar suas histórias.

Ainda não há informações oficiais confirmadas. No entanto, algumas fontes próximas ao desenvolvimento das histórias já começam a sugerir finais de 2025 ou início de 2026. Isso significa que ainda falta, no mínimo, um ano e meio para ter o final de Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba).

Com o arco do Castelo Infinito, as histórias de Tanjiro e o resto dos caçadores de demônios chegam ao fim, agora eles terão que enfrentar o temido Muzan Kibutsuji.