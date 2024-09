Goku de Dragon Ball Daima aparece nesta incrível Fan Art

A contagem regressiva está rolando a partir desta segunda-feira, 2 de setembro, para a estreia de Dragon Ball Daima. A equipe da Toei Animation e os representantes da franquia da obra de Akira Toriyama confirmaram a data e hora exata em que o novo anime será lançado.

Esta história, original de Akira Toriyama, foi criada para celebrar os 40 anos de existência da franquia, que comemora a publicação do primeiro mangá na revista Weekly Shonen Jump. Toei teve a ideia de fazer um anime completamente independente do enredo das histórias e o sensei Toriyama concordou, decidindo participar totalmente.

Em Dragon Ball Daima acontece algo, que ainda não está claro se é magia negra de um vilão ou desejos pedidos a Shen Long, que faz com que todos os personagens se tornem pequenos. Portanto, muitos presumem que isso afeta o nível de luta dos Guerreiros Z.

Ainda não temos certeza das consequências desta situação, mas os avanços e pôsteres que vimos nas redes sociais nos fazem presumir que, por exemplo, Goku não pode voar.

Chegamos a essa conclusão quando vimos o personagem principal da obra de Akira Toriyama montado em um dragão azul, no qual ele se transporta com o Supremo Kaio Sama (Kaioshin).

A brutal Fan Art de Goku

O reconhecido ilustrador de versões brutais dos personagens de Dragon Ball, @DBSKAKERU1, nos mostra em um de seus designs o Goku em cima deste dragão, que também aparece em um cartaz de Dragon Ball Daima.

Goku - Fan Art DBD

Dragon Ball Daima

Dragon Ball será lançado na sexta-feira, 11 de outubro, no Japão. Será no mesmo dia em que lançarão oficialmente Dragon Ball Sparking! ZERO, o que mostra que querem comemorar em grande estilo o 40º aniversário da obra de Akira Toriyama.

De acordo com o que SupaChronicles informa em uma de suas postagens sobre X, foi confirmado que Dragon Ball Daima terá um total de 20 episódios. O lançamento dos capítulos será semanal, então teoricamente serão 20 sextas-feiras seguidas (cinco meses) de Dragon Ball. Talvez haja uma pausa no Natal e Ano Novo, mas isso ainda não foi detalhado.

O certo é que, contando a partir de sexta-feira, 11 de outubro, teremos novamente um mangá com uma franja diferente das aventuras de Dragon Ball Super, que saía aos domingos no Japão.

Informaram que o primeiro episódio tem 10 minutos de conteúdo adicional, por ser a estreia de Dragon Ball Daima.