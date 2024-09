Estes dois vilões de Dragon Ball e Pokémon são idênticos e poucos tinham notado

Pokémon e Dragon Ball são parte fundamental da cultura geek e otaku que cresceu nos anos 90. Ambas têm um lugar especial nos corações de milhões de fãs e têm em comum que continuam atuais, cativando novas gerações, apesar de terem mais de duas décadas no mercado.

É por isso que, à medida que os anos passam e a criatividade dos fãs é ativada, vemos como surgem Fan Arts que combinam elementos de ambas as séries em um único design. Crossovers, colaborações e lutas brutais entre personagens dos dois animes compartilham uma única tela, graças ao design de algum talentoso ilustrador.

No entanto, recentemente vimos algo que nos surpreendeu. O gênio de Salvamakoto, um artista chileno cujo trabalho costumamos expor relacionado ao Dragon Ball, fez uma Fan Art na qual colocou na mesma imagem o Freezer e Mewtwo. Sabemos que era óbvio, mas não tínhamos percebido o quanto eles se parecem.

A última forma que Freeza alcança durante sua primeira luta contra Goku, no planeta Namekusei, nos mostra um design do Imperador do Universo com a pele acinzentada ou branca fosca, com alguns detalhes roxos. São exatamente as mesmas cores de Mewtwo, que se destaca como a criatura Pokémon mais poderosa de todas, contando a primeira geração de personagens.

Mewtwo em Pokémon

Mewtwo é um Pokémon lendário do tipo Psíquico. Foi criado artificialmente a partir do ADN da mítica criatura chamada Mew. Os cientistas que o criaram buscavam desenvolver o Pokémon mais forte de todos, e no processo, resultou em uma versão modificada com habilidades psíquicas extremamente poderosas.

Ao contrário da maioria dos Pokémon, Mewtwo tem uma origem trágica, pois foi criado em laboratório e não tem um vínculo natural com o mundo Pokémon. Esse pano de fundo o torna um personagem complexo, com uma natureza agressiva e solitária, o que se reflete em suas primeiras aparições nos jogos e na série.