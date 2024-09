Dragon Ball Daima: quantos episódios terá o anime e quanto tempo cada um durará?

O Dragon Ball Daima está pronto para chegar ao cenário mundial. A Toei Animation anunciou que todos os episódios estão prontos, garantindo que não haverá problemas de produção ou animação de última hora.

Com esta série que marca o retorno do anime, algo inédito acontece no Universo Dragon Ball: o horário de estreia de cada episódio é uma hora mais tarde do que o normal, o que permite que o conteúdo seja mais violento do que costumava ser.

Esta decisão coincide com os rumores anteriores sobre Dragon Ball Daima, nos quais se falava que o anime seria mais violento do que o mostrado nos últimos de Dragon Ball Super e Dragon Ball Z KAI.

Assim, Dragon Ball Daima será lançado às 23:40 no Japão (quase meia-noite) e pela primeira vez teremos esses episódios de estreia dublados diretamente para o espanhol latino, possivelmente também para o português brasileiro.

Dragon Ball será lançado na sexta-feira, 11 de outubro, no Japão. Será o mesmo dia em que lançarão oficialmente o Dragon Ball Sparking! ZERO, o que mostra que eles querem comemorar em grande estilo o 40º aniversário da obra de Akira Toriyama.

Dragon Ball Daima todas as sextas-feiras

Foi confirmado que os episódios de estreia, que começam em 11 de outubro, serão todos os dias de sexta-feira, ao contrário de Super, que como vocês devem se lembrar, era aos sábados.

Com este dado esclarecido, resta apenas confirmar se irão fazer uma pausa no Natal e Ano Novo ou se irão trabalhar sem interrupções. Na ausência deste detalhe, vamos abrir o calendário e marcar todas as sextas-feiras a partir de 11 de outubro.

Especificamente, serão 20 episódios. Todos terão 30 minutos na televisão nacional do Japão, incluindo comerciais. No caso do primeiro episódio, há 11 minutos adicionais.