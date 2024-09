Gosta de pizza? A Domino’s tem estes tênis especiais que fez em colaboração com a Melonkicks

Não estamos exagerando quando dizemos que a pizza está entre os top 3 pratos favoritos do mundo. Ela está presente em quase todos os países e a maioria dos fãs dessa combinação de sabores têm seu lugar favorito. Domino’s Pizza está entre os principais representantes dessa comida, quando falamos de cadeias industrializadas.

ANÚNCIO

A Domino's Pizza, fundada em 1960, tem cerca de 17 mil lojas e presença em mais de 90 países. Portanto, não é de surpreender que a franquia faça de tudo para comercializar seus produtos.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Por ser uma das grandes cadeias de fast food, comparada com o McDonald's ou Burger King, Domino's Pizza conta com um amplo departamento de marketing com o qual tentam alcançar todos os tipos de consumidores, para que se apaixonem por seus pratos.

Foi assim que nasceu essa iniciativa de fabricar alguns tênis. Esses tênis em questão não estão à venda como um produto comum, pois fizeram parte de um sorteio feito pela cadeia de pizzas. Eles fizeram um número limitado para os fãs da franquia que queriam ter uma lembrança especial e pouco convencional.

Os tênis Domino's Pizza são uma colaboração da cadeia com os fabricantes de tênis, Melonkicks. Através de um design especial, os especialistas em calçados incorporaram todos os elementos que representam um par de fatias de pizza da Domino's neste par que parece suculento e estiloso.

Domino's e Melonkicks Tênis

"A talentosa designer Melonkicks conseguiu capturar de forma excepcional a identidade da Domino's Pizza e plasmá-la neste artigo tão popular", disse a diretora de marketing da Domino's, Silvia Serrano.

“Trabalhar para uma marca icônica da cultura popular global como a Domino’s é um desafio emocionante, e propor ações tão divertidas e originais como esta, onde os fãs podem viver uma experiência única em seu universo, é especialmente estimulante”, disseram os representantes da Melonkicks.