Fãs de Dragon Ball ao redor do mundo escolhem as quatro melhores batalhas do Goku

Qual é a melhor luta do Goku em todo o Dragon Ball? Qualquer pesquisa desse tipo, juntamente com a escolha do personagem mais poderoso, gera um intenso debate entre os fãs da obra de Akira Toriyama. É por isso que os representantes da franquia lançaram uma pesquisa para avaliar as batalhas mais intensas, nos 40 anos de existência de uma das séries mais famosas de toda a história.

ANÚNCIO

A dinâmica era muito simples. Cada um dos usuários da página de Dragon Ball deveria acessar o site e escolher entre um universo de 165 batalhas. A enquete estava aberta desde o último 9 de maio, em homenagem à celebração do GokuDay.

“Enquanto Goku entrar no torneio com espírito de luta, tudo conta. As batalhas contra inimigos inorgânicos também contam. No entanto, as rochas e coisas assim cuja destruição é simplesmente uma vítima de outra luta não contam. O início de uma luta até o final da luta conta como uma batalha. Os personagens com os quais Goku luta mais de uma vez estão incluídos na contagem tantas vezes quantas se enfrentaram”, explicaram os responsáveis pela pesquisa.

As quatro lutas vitoriosas de Goku

Após um mês de pesquisas, os resultados não haviam sido divulgados. Mais de 21 milhões de fãs ao redor do mundo votaram e recentemente revelaram as quatro lutas vencedoras, com resultados surpreendentes para muitos, mas que em todos os casos fazem muito sentido.

Há duas lutas de quando Goku era criança, uma de Dragon Ball Z e outra de Dragon Ball Super, que só saíram no mangá, pois o anime não desenvolveu essa história. Aqui estão os resultados: