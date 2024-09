Não é perfeito: Dragon Ball Z está cheio de ideias que não são tão geniais

Dragon Ball Z é um pilar fundamental do mangá e do anime, e tem servido como inspiração para inúmeras obras posteriores. No entanto, essa influência nem sempre foi positiva. Uma análise detalhada do youtuber “Me Dicen Dai” revelou como algumas das mecânicas e elementos mais repetidos no shonen atual são, na verdade, heranças diretas de certas decisões criativas tomadas em Dragon Ball Z.

ANÚNCIO

Ideias realmente questionáveis em Dragon Ball Z

Uma das críticas mais recorrentes às séries que seguem os passos de Dragon Ball (particularmente DBZ) é a tendência de centrar as novas gerações na descendência dos protagonistas originais. Este padrão, conhecido coloquialmente como a "Borutoficação" de uma série, dilui o protagonismo dos personagens iniciais e gera histórias que frequentemente parecem repetitivas e pouco inovadoras.

Séries como Naruto, Bleach e Nanatsu no Taizai são exemplos claros dessa tendência.

Outro aspecto problemático é a obsessão pelas transformações e o aumento exponencial de poder. O youtuber destacou que, embora as transformações sejam um elemento emocionante no shonen, seu uso excessivo e arbitrário pode desvalorizar as habilidades dos personagens e transformar as batalhas em um simples concurso de quem tem o poder mais forte.

Esta escala de poder, que se inició en Dragon Ball Z, se tornou uma característica comum em muitos shonens posteriores, frequentemente em detrimento da qualidade narrativa.

A importância atribuída aos linhagens e clãs específicos também é uma herança direta de Dragon Ball Z. Em muitas séries shonen, os personagens só alcançam seu máximo potencial se pertencerem a um grupo específico ou possuírem um linhagem especial -Olá, Saiyajins-. Essa mecânica limita a diversidade de personagens e gera histórias previsíveis, onde o destino de um personagem é predeterminado pelo seu sangue.

Embora essas tendências negativas sejam comuns nos shonens atuais, é importante destacar que nem todas as séries inspiradas em Dragon Ball Z caem nesses clichês. Existem inúmeros exemplos de obras que conseguiram pegar elementos do legado de Toriyama e criar histórias originais e emocionantes.

ANÚNCIO

Por que essas tendências persistem?

Existem várias razões pelas quais essas tendências se enraizaram tão profundamente no gênero shonen:

Sucesso comercial: As séries que seguem essas fórmulas costumam ter um grande sucesso comercial, o que incentiva outros autores a repeti-las.

As séries que seguem essas fórmulas costumam ter um grande sucesso comercial, o que incentiva outros autores a repeti-las. Facilidade de consumo: Essas mecânicas são fáceis de entender e permitem que os leitores mergulhem rapidamente na história.

Essas mecânicas são fáceis de entender e permitem que os leitores mergulhem rapidamente na história. Nostalgia: Muitos leitores cresceram assistindo Dragon Ball Z e procuram encontrar elementos semelhantes nas novas séries

Agora, para que o gênero shonen possa evoluir e oferecer novas experiências aos leitores, é necessário que os autores se atrevam a explorar novas vias narrativas -De fato, eles estão fazendo isso- e a quebrar com os esquemas estabelecidos. Algumas possíveis soluções incluem:

Concentrar-se no desenvolvimento dos personagens: Em vez de focar no poder bruto, os autores deveriam dar maior ênfase ao desenvolvimento psicológico e emocional dos personagens.

Em vez de focar no poder bruto, os autores deveriam dar maior ênfase ao desenvolvimento psicológico e emocional dos personagens. Criar mundos mais complexos: Os mundos dos shonen devem ser mais ricos e detalhados, com sistemas de magia ou poderes únicos que não se reduzam a simples escalas de poder.

Os mundos dos shonen devem ser mais ricos e detalhados, com sistemas de magia ou poderes únicos que não se reduzam a simples escalas de poder. Experimentar com diferentes gêneros: O shonen não precisa se limitar apenas a histórias de ação e aventura. A combinação com outros gêneros, como drama ou comédia, pode enriquecer as narrativas.

Em conclusão, Dragon Ball Z tem sido uma fonte de inspiração para gerações de mangakas, mas também deixou uma sombra longa sobre o gênero shonen. É hora de os autores se atreverem a ir além das fórmulas estabelecidas e a criarem histórias mais originais e significativas.