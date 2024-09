A Porsche celebra os 50 anos do 911 Turbo com uma colaboração de tênis com a Puma

A Puma e sua estreita relação com o mundo automobilístico lançam esta colaboração com a Porsche, para celebrar os 50 anos de um dos carros mais icônicos da famosa marca de esportivos, o 911 Turbo. Estes tênis, disponíveis em 12 designs diferentes e uma ampla gama de cores, darão velocidade ao seu visual casual e esportivo.

Estes tênis prestam homenagem a dois carros específicos. Os primeiros são chamados de Turbo N°1, baseados no lendário Porsche que começou a ser fabricado em 1974, mas foi entregue em 1975; e os segundos vêm com o distintivo Turbo 930, em homenagem ao 911 Turbo de 1976.

911 Turbo Tênis

De acordo com a revista Motor, do El País, a colaboração destes tênis lançará apenas 911 pares. Além disso, será um lançamento exclusivo nos seguintes 10 países: Alemanha, França, Polônia, Países Baixos, Reino Unido, Japão, Singapura, Taiwan, EUA e Canadá.

O site mencionado informa que eles estão no mercado desde 29 de agosto de 2024, por 169 euros na loja online Porsche Shop, bem como na loja do Museu Porsche em Stuttgart, Alemanha.

911 Turbo

Porsche 911

O Porsche 911 é uma lenda do automobilismo. Tradicionalmente, este carro vinha equipado com um motor boxer de seis cilindros com dupla turboalimentação, o que lhe proporciona uma potência significativamente maior em comparação com as versões não turbo.

Além disso, a potência variava de acordo com o modelo e o ano, mas os modelos mais recentes (como o 911 Turbo S) eram capazes de gerar mais de 640 cavalos de potência. Aqueles que gostam de videogames como Gran Turismo sabem que o 911 Turbo é famoso por sua rápida aceleração, podendo atingir de 0 a 100 km/h em aproximadamente 2,7 segundos nas versões mais recentes.