Os “spokon” estão conquistando a tela: um passeio pelos melhores animes esportivos

Os animes esportivos, ou “spokon”, têm sido uma constante na indústria de animação japonesa, cativando audiências de todas as idades com suas histórias de superação, amizade e paixão pelo esporte. Desde verdadeiros ícones como “Ashita No Joe”, passando por clássicos que definiram o gênero como “Super Campeões” até as séries mais recentes e tremendamente bem-sucedidas como “Haikyu!!”, esses animes deixaram uma marca indelével na cultura pop.

O que é um spokon?

O termo "spokon" é uma combinação das palavras inglesas "sport" (esporte) e japonesas "kon" (espírito). Esses animes buscam transmitir o espírito esportivo, mostrando como, através do esforço, dedicação e trabalho em equipe, grandes metas podem ser alcançadas.

Ao longo das décadas, testemunhamos a evolução e diversificação dos animes esportivos. Entre as primeiras séries que podemos destacar dos anos 70 estão Ashita No Joe, com sua temática de boxe que conquistou muitos leitores e Kyojin No Hoshi, que estabeleceu muitas das bases das (incrivelmente muitas) histórias de beisebol. Ace O Nerae! seria a primeira grande série da época voltada para o público feminino, abordando o tênis.

No entanto, a partir dos anos 80, começou um boom de séries sobre desportos, incluindo o mega sucesso Super Campeões (Captain Tsubasa) com futebol. Diz-se que esta história contribuiu para a popularização deste esporte no país, e atletas como Kazuyoshi Miura quiseram imitar os passos de Oliver Tsubasa (Tsubasa Ozora na história original) viajando para o Brasil.

Outro destaque seria Touch, novamente centrado em beisebol e Hajime no Ippo, que trouxe o boxe de volta como tema principal, sendo uma das séries mais longevas desse tipo.

Já nos anos 90, as duas grandes séries que se destacaram foram Slam Dunk, a primeira a abordar o basquetebol como tema esportivo (considerada por muitos como a melhor série de esportes de todos os tempos), The Prince Of Tennis, que ainda está muito presente nos dias de hoje, e Major, outra série com o tema do beisebol.

O futebol seria o principal tema dos mangás esportivos populares na primeira década do século XXI, com séries como Hungry Heart Wild Striker, Area No Kishi e Inazuma Eleven. Fora do esporte principal, outras histórias que também se destacaram são Eyeshield 21, centrada no futebol americano, Rookies de beisebol e a segunda parte do clássico de boxe, Ring Ni Kakero.

Os novos clássicos

A partir da década de 2010, nos deparamos com uma série de mangás que se transformaram em verdadeiros clássicos modernos: Em primeiro lugar, teríamos Kuroko No Basket, que trouxe de volta a temática do basquetebol de forma bem-sucedida. Além disso, séries como Free! sobre natação, Yowamushi Pedal de ciclismo e o tremendamente popular anime Yuri On Ice, com uma história centrada no patinagem artística, são outros que marcaram tendência.

No entanto, se estamos falando sobre o spokon mais relevante dos últimos 10 anos, o título recairia em ninguém menos que Haikyu!!, que conquistou milhares de fãs ao redor do mundo com sua temática centrada no voleibol, tornando-se realmente popular. Atualmente, séries como Ao Ashi e Blue Lock estão colocando o futebol de volta em uma posição central.

Por que os spokon continuam sendo populares?

Os mangás e animes esportivos não apenas entretêm, mas também refletem aspectos importantes da sociedade. Temas como amizade, superação pessoal, trabalho em equipe e a importância dos sonhos são recorrentes nesses animes, tornando-os uma fonte de inspiração para muitos. Muito disso se deve a:

Emoções intensas: As competições esportivas são uma fonte inesgotável de emoções, desde a tensão de um jogo decisivo até a alegria de uma vitória.

Valores universais: Os valores transmitidos nos spokon, como o esforço e a perseverança, são universais e ressoam com pessoas de todas as idades e culturas.

Com o crescente interesse pelos esportes e a constante evolução da animação, o futuro dos mangás e animes esportivos parece promissor. É provável que vejamos novas séries explorando esportes menos convencionais, bem como histórias mais complexas e realistas.