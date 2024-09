Dragon Ball Z: Goku tinha chances de vencer o Cell?

A saga de Cell em Dragon Ball Z é uma das mais icônicas da franquia. A épica batalha entre Goku e a androide perfeita tem sido objeto de inúmeros debates entre os fãs. De fato, para além da resolução da história, muitos se perguntaram: O saiyajin realmente tinha a possibilidade de derrotar Cell?

Uma análise profunda da briga

Para o youtuber PuraChilena, é necessário analisar vários fatores-chave para responder a essa pergunta, como explicou em um de seus vídeos onde aborda esse debate:

Domínio do Ki: Tanto Goku quanto Cell demonstraram um domínio excepcional do Ki, a energia vital dos seres vivos no universo de Dragon Ball. No entanto, Cell, por ser uma fusão de vários guerreiros poderosos, possuía uma compreensão mais profunda e versátil dessa energia.

Os erros do anime e a realidade do mangá

Muita dessa confusão tem a ver com o fato de que o anime de Dragon Ball Z, às vezes, tende a exagerar as habilidades de certos personagens para criar cenas mais emocionantes. No caso da luta contra Cell, o anime mostra Goku lutando de forma mais equilibrada do que realmente acontece no mangá.

No mangá, fica claro que Cell está em uma liga completamente diferente. Seus ataques são muito mais devastadores e sua velocidade é superior à de Goku. O Saiyajin só consegue sobreviver graças à sua experiência e sua capacidade de se adaptar a qualquer situação.

O papel de Gohan

A chave para derrotar o Cell sempre foi o despertar do Super Saiyajin 2 de Gohan. Este estado concedeu ao jovem um poder avassalador que superou em muito o de Cell. No entanto, é importante lembrar que Gohan só foi capaz de alcançar esse nível graças ao desespero causado pela morte do Androide 16 e pela ameaça de Cell de destruir a Terra.

Portanto, está claro: embora Goku seja um guerreiro formidável, a realidade é que Cell era um oponente muito poderoso para ele. Apesar de nosso protagonista ter conseguido causar danos ao androide, nunca teve uma verdadeira chance de vitória.