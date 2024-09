Bardock transformou-se em Super Saiyajin: esta ilustração de Dragon Ball Z o comprova

A história de Bardock é uma das mais brutais entre os personagens secundários de Dragon Ball. Vemos ele pela primeira vez em um filme onde explicam como Freeza destruiu o planeta Vegeta e depois o tornaram cânone no mangá de Dragon Ball Super.

Nas histórias canônicas, Bardock nunca atinge a transformação em Super Saiyajin. No entanto, há muitos produtos oficiais que nos mostram o pai de Goku alcançando a forma lendária com a qual os guerreiros de sua raça conseguem alcançar um poder impressionante.

Mas embora nunca o tenhamos visto alcançar essa forma, sabemos que Bardock possui tudo o que é necessário para se transformar em um Super Saiyajin. Esta ilustração feita por um fã exibe todas as características do pai de Goku alcançando este modo impressionante, com o qual talvez teria vencido Freeza antes que este eliminasse quase toda a raça de guerreiros.

Bardock em Dragon Ball

A primeira aparição de Bardock ocorre em um filme de Dragon Ball Z dos anos noventa. É a única aparição do saiyajin em aproximadamente 30 anos, e o pai de Goku aparece novamente no filme de Broly e no arco de Granola, em Dragon Ball Super.

Com exceção de videogames ou produtos adicionais, Bardock permaneceu praticamente no anonimato para os criadores de Dragon Ball. A única coisa que se sabia sobre ele era que ele havia enfrentado o exército de Freeza e o próprio conquistador de mundos enquanto esse vilão destruía o planeta Vegeta.

Agora, graças ao Dragon Ball Super, ficamos a saber mais sobre a sua personalidade e que, ao contrário dos outros saiyajins, era uma pessoa bondosa que estava completamente contra as injustiças. Ele demonstrou isso quando lutou contra o Freeza sabendo que ia perder. E quando derrotou o Gas para salvar o então criança Granola.

Estas novas aventuras do personagem fizeram Akira Toriyama revelar os designs originais do personagem. E embora seja muito semelhante ao que sempre vimos, há uma característica que diferencia o que apareceu no filme Z e o do mangá Super.

A diferença está na bandana que ele usa na cabeça. Enquanto queria lutar contra Freezer, seus companheiros já tinham morrido e ele pegou um pedaço de tecido ensanguentado para colocar na testa.

Originalmente, Bardock não veste essa peça, ele apenas a usa em sua batalha final. Compartilhamos os detalhes dos designs originais, feitos por Akira Toriyama.