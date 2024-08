Todos os impactos causados pela chegada de Trunks do Futuro ao universo de Dragon Ball

A história de Dragon Ball Z se desenrola nos eventos após o arco de Freeza (ou Garlic Jr, se quiserem incluir). Na Terra, logo após o retorno do Imperador do Universo, aparece um viajante do tempo, que conhecemos como Trunks do Futuro.

Ele é o filho de Vegeta e Bulma, e vem nos contar que em sua época, 20 anos à frente do nosso tempo, a Terra está mergulhada no caos, resultado da chegada de um par de androides desenvolvidos por um cientista louco da Patrulha Vermelha.

Trunks do Futuro é o único sobrevivente dos chamados Guerreros Z de Dragon Ball. E como não conseguia encontrar uma maneira de superar essas adversidades complexas, sua mãe construiu uma máquina do tempo para viajar ao passado e tentar mudar o destino de pelo menos uma linha temporal.

É por isso que, desta vez, vamos detalhar quais foram as mudanças provocadas pela chegada de Trunks do Futuro na linha do tempo que estamos seguindo desde este arco de Dragon Ball Z.

O impacto de Trunks do Futuro

Trunks do Futuro chega à nossa linha temporal e se envolve em um evento no qual não deveria participar: o retorno de Freeza. O guerreiro usa sua espada para assassinar o Imperador do Universo e o Rei Cold, algo que no universo havia sido feito por Goku.

Então, a primeira mudança que impactou foi no nível de poder do Número 17 e Número 18. Na era apocalíptica de Trunks, o inseto robô que o Dr. Gero havia desenvolvido viu esse aumento de poder em Goku e assim melhorou seus dois androides.

Mas como isso não aconteceu na era normal, o Dr. Gero achou que poderia derrotar os Guerreiros Z com seu próprio corpo melhorado e o de um androide chamado Número 19.

Androides 19 e 20 (Gero) DBZ (Toei )

Os poderes de Vegeta e Piccolo foram suficientes para vencer esta dupla, e foi quando o Dr. Gero chamou o Número 17 e o Número 18.

No entanto, ao lado deles apareceu o Número 16, um dos personagens dos quais Trunks do Futuro não tinha ideia de sua existência. Isso pode ser visto como algo positivo, já que o androide totalmente mecânico foi responsável por clicar em Gohan para que ele se transformasse em Super Saiyajin 2.

Gohan e Androide Número 16 Dragon Ball Z

O fato de possuir uma máquina do tempo fez com que Cell aparecesse em nossa era, já que o bioandroide assassinou uma versão de Trunks do Futuro para viajar ao passado, encontrar com Número 17 e Número 18, e tentar alcançar sua forma perfeita.

Isso nos deixa com um futuro totalmente caótico, já que não há um único Guerreiro para enfrentar as ameaças às quais o mundo está sujeito.

Goten e Trunks Dragon Ball

O impacto de Trunks do Futuro provocou o nascimento de quem se tornou seu melhor amigo em outra linha do tempo: Goten, o filho mais novo de Goku.

Além disso, também gerou o nascimento de Maron, filha de Krilin com a Número 18.