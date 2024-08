Dragon Ball Z: como teria terminado o 25º torneio se Majin Buu não tivesse aparecido?

O torneio de artes marciais número 25 de Dragon Ball Z, interrompido abruptamente pela iminente ameaça de Majin Buu, tem sido objeto de numerosas especulações entre os fãs da série. Quem teria vencido? Que surpresas teria reservado para nós? Um entusiasta da saga realizou uma profunda pesquisa e análise para responder a essas perguntas, apresentando dois possíveis cenários para o desfecho do torneio.

Vamos lembrar que esta competição foi um evento muito aguardado pelos fãs de Dragon Ball Z. Após a saga de Cell, os guerreiros Z estavam em um período de relativa paz e o torneio representava uma oportunidade para mostrar suas habilidades e desfrutar da competição (além de trazer de volta Goku). No entanto, a aparição de Majin Buu interrompeu abruptamente seu desenvolvimento.

Na história, uma espécie de batalha real foi resolvida com a vitória de Mr. Satan, após chegar a um acordo de dinheiro “extraoficial” com a androide nº18.

No entanto, um fã de Dragon Ball Z realizou uma pesquisa e análise profunda para imaginar como teria sido o desfecho do Torneio 25, interrompido pela saga de Majin Buu. Através de um vídeo detalhado, o criador propôs dois possíveis cenários: um seguindo a lógica dos poderes estabelecidos na série e outro explorando uma visão mais criativa, inspirada no estilo de Akira Toriyama.

Os dois cenários possíveis, mas semelhantes

O youtuber In Dominus Freezer apresentou dois cenários do que poderia ter acontecido, nos quais os semifinalistas seriam sempre os mesmos: Kaioshin, Gohan, Goku e Mighty Mask (Goten e Trunks), com Gohan e Goku chegando à final.

No primeiro, baseia-se nos guias oficiais e nas escalas de poder estabelecidas na série para prever os resultados de cada combate. Usando dados como o poder do Kaioshin em comparação com o Cell ou o treinamento do Piccolo, é construída uma árvore de confrontos mais realista. Neste cenário, Goku sairia vitorioso no final contra o Gohan, demonstrando mais uma vez sua superioridade.

No entanto, o segundo cenário é onde a criatividade do fã brilha com mais intensidade. Aqui, são exploradas possibilidades mais narrativas e menos baseadas em números puros. Por exemplo, é levantada a ideia de que Piccolo se recusaria a lutar contra Kaioshin por respeito aos deuses, ou que a Androide 18 ofereceria subornar Mr. Satan para deixá-lo ganhar.

Da mesma forma, a épica batalha entre Goku e Gohan continuaria sendo a final, onde ambos mostrariam seu máximo potencial, muito ao estilo do que foi visto em Dragon Ball Super. Até mesmo, sugere a possibilidade de Goku apresentar o Super Saiyajin 3 neste momento. No entanto, nosso protagonista acabaria se rendendo diante de seu filho, para que o prêmio em dinheiro fosse para sua família.

Esta análise de um fã não apenas demonstra a paixão dos seguidores de Dragon Ball Z, mas também abre um debate interessante sobre as possibilidades narrativas que ficaram sem explorar na série original. Embora essas teorias sejam especulativas, oferecem uma visão fascinante de como o Torneio 25 poderia ter se desenvolvido.