Demon Slayer: a verdade por trás da notável mudança na cicatriz de Tanjiro Kamado

A quarta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba foi concluída com grande sucesso em todo o mundo. O arco do Treinamento dos Pilares (os Hashira) foi desenvolvido com todos os elementos presentes no mangá de Koyoharu Gotouge e os fãs estão ansiosos pelo desfecho da série, que, como sabem, será através de três filmes que já estão em produção.

Ainda falta um bom tempo para termos novidades de Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu e toda a turma que compõe este mangá e anime, que se destaca como o mais popular em todo o mundo atualmente.

Enquanto isso, nós, fãs da série, podemos refrescar a memória fazendo uma revisão dos episódios que mais gostamos das temporadas anteriores. Também podemos começar a ver detalhes e curiosidades da série, como neste caso da cicatriz no rosto de Tanjiro Kamado.

Tanjiro Kamado - Demon Slayer|Kimetsu No Yaiba

Tanjiro e sua marca eterna de vida

Durante a primeira temporada, vemos que Tanjiro tem uma marca acima do olho esquerdo. A série explica que essa cicatriz é resultado de um acidente doméstico, quando sua família ainda estava viva. O agora espadachim e caçador de demônios estava cuidando de seus irmãos e um deles quase foi atingido por uma chaleira com água fervente.

Então, o que Tanjiro tem na testa é uma queimadura resultante de uma situação menor.

No entanto, à medida que a série avança, essa queimadura se torna muito mais intensa, grande e com outra cor, levando muitos fãs a questionar do que se trata essa cicatriz que vai mudando com o passar do tempo.

Alfa Beta nos lembra em uma resenha que Tanjiro sofreu uma lesão no rosto enquanto lutava contra o Demônio da Mão, o que seria o ponto de partida para aquela mudança radical na cicatriz. A maior transformação da marca ocorreu em sua luta contra a Sexta Lua Superior, Gyutaro, onde aquela marca começou a assumir a forma de uma chama ardente.

Foi lá que todos notamos que, na realidade, sua cicatriz não é mais um acidente doméstico ou um golpe de algum rival. Essa marca significa que Tanjiro está se transformando em um dos caçadores de demônios mais poderosos e, portanto, desenvolve essa cicatriz em sua pele, que o certifica como detentor de habilidades incomparáveis.