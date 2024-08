Masashi Kishimoto diz que deveria ter desenvolvido mais um personagem de Naruto

O criador de Naruto, Masashi Kishimoto, revelou em uma recente entrevista seu arrependimento por não ter desenvolvido mais a fundo alguns personagens de sua obra-prima. Em particular, o mangaká expressou seu desejo de ter explorado com maior profundidade a relação de Sakura com seus pais, Kizashi e Mebuki Haruno.

“Sim, Sakura, ela é a única que não teve o direito de ver seus pais desenhados”, confessou Kishimoto. O autor explicou que, embora quisesse apresentar os pais de Sakura no mangá original, as limitações da trama e do formato o impediram. A única aparição dos pais de Sakura foi no filme “Road to Ninja: Naruto the Movie”, mas essa apresentação foi breve e carente de profundidade.

Muitos personagens com pouco desenvolvimento

Esta revelacção gerou um grande debate entre os fãs de Naruto, que expressaram sua decepção com a falta de desenvolvimento de alguns personagens secundários. Embora personagens como Sakura, Rock Lee, Tenten e Shino Aburame tenham uma base de fãs leal, muitos consideram que seu potencial não foi totalmente explorado.

Em particular, Sakura é uma figura muito polarizante dentro do fandom. Inicialmente, muitos a viam como um personagem fraco, irritante e que dependia demais dos protagonistas masculinos, especialmente de Sasuke. Isso gerou uma grande quantidade de críticas e memes direcionados a ela. No entanto, à medida que a série avançava, Sakura passou por um desenvolvimento significativo.

Dessa forma, ela se tornou uma ninja médica altamente qualificada, demonstrando uma força e determinação que surpreenderam muitos. Além disso, seu relacionamento com Naruto e Sasuke se tornou mais complexo, o que ajudou a humanizá-la e torná-la mais compreensível para os fãs. Ainda assim, ela esteve muito longe de alcançar a profundidade desses dois últimos, apesar de fazer parte do trio de protagonistas.

No entanto, a divisão de opiniões sobre Sakura persiste. Há aqueles que a consideram um personagem forte, independente e admirável, enquanto outros ainda a veem como alguém plano e sem interesse.

O problema de Naruto: Um elenco coral

A confissão de Kishimoto, de certa forma, torna visível o quão complexo é criar uma obra tão extensa e detalhada como Naruto, principalmente devido à quantidade de personagens que foram introduzidos ao longo da obra e que rapidamente ficavam em segundo ou terceiro plano. Apesar de seu sucesso retumbante, é inevitável que alguns elementos fiquem sem explorar ou que certas decisões criativas não satisfaçam a todos os fãs.

No entanto, a honestidade de Kishimoto ao reconhecer seus arrependimentos demonstra seu compromisso com sua obra e seu respeito pelos fãs. Essa revelação também abre espaço para novas especulações sobre o que Naruto poderia ter sido se certas histórias tivessem sido exploradas de maneira diferente.

Agora, além disso, Naruto continua sendo considerado um dos shonen mais influentes de todos os tempos e seus personagens continuam inspirando milhões de fãs ao redor do mundo. No entanto, é importante entender que mesmo as obras mais bem-sucedidas têm suas imperfeições, e que a paixão dos criadores por seus personagens pode transcender as limitações de uma história.