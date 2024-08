Estes são os 10 tênis que estão ditando tendências como os mais famosos nas redes sociais

As redes sociais fazem parte desse grupo de plataformas digitais que concentram o maior tráfego da Internet. Milhões e milhões de pessoas percorrem aplicativos como Instagram, TikTok ou X consumindo todo tipo de conteúdo. Nesta resenha, vamos nos concentrar em um tipo de material que vem ganhando destaque nos últimos anos: a moda urbana.

Looks, outfits e peças específicas fazem parte do conteúdo principal de muitos influenciadores. Dentro deste universo, encontramos uma lista feita pelo portal The Objective, sobre os 10 tênis que mais aparecem nas tendências de moda e de tráfego nas redes sociais como Instagram ou TikTok.

Houve um tempo em que um tênis, por ser um item esportivo, era impulsionado por um atleta famoso e de alto desempenho. Agora, atores, cantores ou influenciadores podem colaborar com marcas como Nike, Adidas, Converse, Balenciaga, Vans, New Balance, Puma e qualquer outra que possa surgir.

Neste contexto, os pesquisadores da empresa BestBettingSites analisaram as hashtags do Instagram e TikTok para descobrir os 10 tênis que mais aparecem nos radares das milhões de publicações diárias nas redes sociais.

Tênis mais populares nas redes sociais

Adidas Superstar

Vans Old Skool

Nike Air Force 1

Air Jordan 1

Nike Dunk

Adidas NMD

Converse All Star

Air Max 97

Yeezy Boost 350 V2

Adidas Stan Smith