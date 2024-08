Este é o mod que transforma Goku em um personagem jogável para Black Myth: Wukong

A aparição de Goku como um mod em Black Myth: Wukong surpreende os fãs de Dragon Ball e do videogame. Embora seja uma colaboração inesperada, faz muito sentido quando vemos os detalhes deste desenvolvimento da equipe da Game Science.

O argumento das aventuras de cada série é diferente, com certeza, mas o enredo base no qual se inspiram é basicamente o mesmo. Black Myth: Wukong é baseado na famosa novela literária da China, "Jornada ao Oeste".

E embora nunca tenha sido confirmado, diz-se que Akira Toriyama se inspirou no mesmo romance para criar Dragon Ball. Na verdade, os esboços originais do Sensei japonês mostram um Goku que tinha uma aparência de macaco, muito semelhante a Wukong, mas depois lhe deu uma aparência humana e manteve a cauda para poder dar-lhe o título de espécie saiyajin.

Portanto, ao conhecer esse detalhe, faz muito mais sentido que Goku apareça como um personagem jogável em Black Myth: Wukong, mesmo que não sejam ilustrações oficiais do videogame.

De acordo com uma revisão de La Cuarta, este mod que permite usar o Goku neste videogame foi criado por NorskPL. Para aplicá-lo, está disponível em Nexus Mod.

Avisamos que não é o melhor Goku, para não dizer que é horrível, mas pelo menos vemos todas as características do saiyajin, como seu penteado peculiar e seu traje que combina a cor laranja com o azul.

Black Myth Wukong Goku Dragon Ball 2

Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong é um jogo de ação e RPG que desde o seu lançamento provocou uma grande reação entre os jogadores. Sua história é inspirada na novela clássica “Jornada ao Oeste”, uma das quatro grandes novelas clássicas da literatura chinesa. Nesta aventura, você encarnará Sun Wukong, o Rei Macaco, um personagem icônico da mitologia chinesa conhecido por sua força e habilidades sobrenaturais.

O videogame foi desenvolvido pela Game Science, utilizando os motores do Unreal Engine 5. Ele oferece gráficos de alta qualidade e muito detalhados, com animações fluidas e ambientes visualmente impressionantes.