O mangá de Jujutsu Kaisen está prestes a terminar

Há algum tempo, Gege Akutami nos preparou para este momento, semeando pistas sutis de que o final de “Jujutsu Kaisen” estava mais próximo do que imaginávamos. E assim foi. A cada novo capítulo, sentíamos a tensão aumentar, nos aproximando inexoravelmente do desfecho desta épica batalha contra as maldições.

ANÚNCIO

O já histórico mangaka confirmou que o clímax da história chegará no capítulo 267, um ponto de virada que marcará o início do final. Mas a surpresa não parou por aí: Akutami revelou que "Jujutsu Kaisen" chegará ao fim em apenas um mês, deixando os fãs com uma mistura de emoção e nostalgia.

Após longos sete anos acompanhando Yuji Itadori e seus companheiros em sua perigosa missão, a série se despedirá com o capítulo 272, que será publicado na Weekly Shonen Jump. A Batalha Sinistra em Shinjuku, o arco atual, será o último em que veremos nossos personagens favoritos enfrentando desafios sobrenaturais.

No entanto, esta não será uma despedida definitiva. O estúdio MAPPA já anunciou uma terceira temporada do anime, que adaptará o arco "Jornada à Extinção". E é possível que no futuro tenhamos uma quarta temporada para encerrar com chave de ouro esta bem-sucedida franquia.

Entretanto, os fãs de “Jujutsu Kaisen” estão se preparando para viver as últimas páginas desta emocionante história. Que surpresas Gege Akutami terá preparadas para o desfecho desta saga? Apenas o tempo dirá.