Demon Slayer Kimetsu No Yaiba: foi assim o brutal crescimento de Tanjiro

Ainda falta muito para o início da quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba. Os arcos de encerramento das histórias de Koyoharu Gotouge, que são o do Castelo Infinito e o da Contagem Regressiva ao Amanhecer, serão desenvolvidos através de três filmes que chegarão aos cinemas, deixando de lado o formato de temporadas por episódios nas plataformas de streaming.

A quarta temporada da série marca o início das batalhas mais brutais que Tanjiro e os outros caçadores de demônios já enfrentaram. O objetivo de enfrentar Muzan está mais próximo do que nunca, e embora não saibamos como as coisas vão terminar, podemos fazer uma retrospectiva do que aconteceu no arco do Treinamento Pilar.

Recentemente apontamos quais foram os melhores momentos da quarta temporada. E agora, faremos o mesmo, mas focando no desempenho e crescimento do protagonista do mangá e anime de Koyoharu Gotouge, Tanjiro Kamado.

Tanjiro Kamado Personagem

Momentos que nunca esqueceremos de Tanjiro no Treinamento Pilar

O brutal treinamento de Tanjiro : nosso herói principal se preparou com Giyu Tomioka para aperfeiçoar sua Respiração da Água e desenvolver uma nova técnica. A forma como ele superou seus limites foi a mais emocionante que já vimos, nós que o vimos crescer desde o primeiro episódio.

: nosso herói principal se preparou com Giyu Tomioka para aperfeiçoar sua Respiração da Água e desenvolver uma nova técnica. A forma como ele superou seus limites foi a mais emocionante que já vimos, nós que o vimos crescer desde o primeiro episódio. A demonstração de que Tanjiro pode superar seus próprios limites : o Treinamento Pilar tem sido extremamente intenso para Tanjiro, comparado apenas com suas primeiras incursões no mundo dos caçadores de demônios. Apesar dos duros testes e dos constantes desafios, o jovem Kamado superou qualquer prova baseado em seu desejo de proteger seus entes queridos e de se tornar um caçador de demônios mais forte.

: o Treinamento Pilar tem sido extremamente intenso para Tanjiro, comparado apenas com suas primeiras incursões no mundo dos caçadores de demônios. Apesar dos duros testes e dos constantes desafios, o jovem Kamado superou qualquer prova baseado em seu desejo de proteger seus entes queridos e de se tornar um caçador de demônios mais forte. O brutal elo com os Hashira : a maneira como Tanjiro conseguiu estabelecer uma ligação com os Hashira, praticamente a partir da adversidade, pois no início era resistido, é impressionante, pois este Tanjiro agora muito mais maduro do que nas primeiras temporadas.

: a maneira como Tanjiro conseguiu estabelecer uma ligação com os Hashira, praticamente a partir da adversidade, pois no início era resistido, é impressionante, pois este Tanjiro agora muito mais maduro do que nas primeiras temporadas. Técnicas letais de Tanjiro: graças ao treinamento com os Hashira, Tanjiro pôde aprimorar suas habilidades e desenvolver novas técnicas de respiração. Ver seu progresso e evolução como espadachim foi um dos aspectos mais emocionantes da temporada.

Quinta temporada: possíveis datas de lançamento

Já se sabe que Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba não vai terminar em formato de série, mas sim que fará três filmes para encerrar suas histórias.

Ainda não há informações oficiais confirmadas. No entanto, algumas fontes próximas ao desenvolvimento das histórias já começam a sugerir finais de 2025 ou inícios de 2026. Isso significa que ainda falta, no mínimo, um ano e meio para o final de Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba).

Com o arco do Castelo Infinito, as histórias de Tanjiro e dos outros caçadores de demônios chegam ao fim, agora enfrentando o temido Muzan Kibutsuji.