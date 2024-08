Tênis da Nike que se amarram sozinhos tem sido esquecidos nas prateleiras das lojas

Com 60 anos no mercado de tênis, é normal pensar que a Nike tenha feito praticamente todos os tipos de tênis. Sua fama lhes dá liberdade para experimentar ideias curiosas, que podem não vender tanto, mas isso não significa que não sejam incríveis.

Esse é o caso do Nike HyperAdapt 1.0. Estes tênis, anunciados em 2016, tinham a particularidade de se amarrarem sozinhos. Eles possuem um sistema que faz com que o calçado se ajuste ao pé da pessoa que os usa, sem ficarem muito soltos ou apertados.

Este sistema foi visto pela primeira vez na ficção científica, com os incríveis tênis usados por Marty McFly no primeiro filme De Volta para o Futuro, em 1985. A tecnologia demorou para se tornar realidade, mas foi alcançada após um grande trabalho científico.

Apesar de terem sido lançados em 2016, os Nike HyperAdapt 1.0 possuem um estilo esportivo tradicional característico da marca esportiva, o que nos surpreende pelo fato de passarem despercebidos no mercado.

HyperAdapt 1.0 Nike

Os Nike HyperAdapt 1.0

A loja da Nike ainda as tem disponíveis e as descreve da seguinte forma:

"Com um design de Tinker Hatfield, os Nike HyperAdapt 1.0 são o resultado de uma importante pesquisa no mundo digital, eletrônico e mecânico", explicam como preâmbulo para te dizer que estas não são apenas qualquer tênis.

"Com um mecanismo de cordões localizado na sola do pé, estes tênis propõem uma solução revolucionária para as preferências pessoais em relação a cordões e ajustes. A pressão excessiva causada por cordões muito apertados e o escorregamento por cordões muito soltos são coisas do passado", afirmam para defender sua característica principal.

HyperAdapt 1.0 Nike

“A firmeza personalizável, uniforme e precisa agora pode ser ajustada manualmente enquanto você se movimenta com este design em preto e branco. Carregue totalmente os HyperAdapt 1.0 antes de usá-los”, conclui a Nike em sua explicação.