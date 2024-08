‘Ainda há muitas batalhas a serem travadas’: Toyotaro confirma continuação de Dragon Ball

O mangá de Dragon Ball Super foi indiretamente confirmado pelo próprio Toyotaro, sucessor de Akira Toriyama, em uma entrevista publicada no site oficial da franquia.

Os canais oficiais de Dragon Ball nas plataformas digitais publicaram um vídeo com imagens de Toyotaro opinando sobre uma pesquisa realizada, na qual perguntaram sobre as melhores ilustrações das lutas de Goku.

Grande parte do fandom escolheu as primeiras batalhas de Goku, destacando a luta contra Jackie Chun (Mestre Kame) e o combate contra Piccolo, quando o saiyajin ainda era uma criança. Entre as quatro batalhas escolhidas, incluíram desenhos de Toyotaro, que incluem o confronto contra Moro, que ocorre no antepenúltimo arco do mangá de Dragon Ball Super.

É aqui que Toyotaro diz a todos os fãs de Dragon Ball que o mangá não chegou ao fim:

"Mas isso não termina aqui", ele disse em frente a todos os volumes de mangá. "Planejo continuar criando muitas batalhas emocionantes para que todos os fãs desfrutem. Portanto, espero em breve continuar com meu trabalho", disse Toyotaro na entrevista.

Toyotaro agora ocupa o trono de Toriyama

A revista Shueisha já colocou um personagem no trono do reinado de Dragon Ball, a fim de dar continuidade ao legado de Akira Toriyama. Em publicações recentes nos sites oficiais da editora, o nome deste ilustrador já aparece como o representante máximo do mangá mais popular da história.

Fizeram isso quase sem querer, mas sem dúvida colocaram a coroa nele. Em uma recente publicação das notícias semanais de Dragon Ball, que costumam ser publicadas no início da semana no site oficial da franquia, referem-se a Toyotaro como o “atual criador” de Dragon Ball.

Uma captura de tela feita pela equipe do Somos Kudasai, mostra como estão falando sobre um sorteio e seus vencedores, e enviam uma mensagem para ficarem atentos aos vencedores, que serão anunciados por Toyotaro. Na tela da tradução, a frase “Current Creator of Dragon Ball Super” é lida para se referir ao principal ilustrador da obra de Akira Toriyama.