Enquanto aguardamos a estreia de Shrek 5, uma modelo russa faz um cosplay de Fiona

Modelo russa eleva as temperaturas com um cosplay provocante

Todos estão ansiosos por novidades sobre Shrek 5, um filme que já foi confirmado pelos produtores dos quatro filmes anteriores e seus diferentes spin-offs. É uma das franquias mais bem-sucedidas do cinema animado e, portanto, os fãs, ilustradores e modelos que fazem cosplays estão ansiosos pela chegada do novo longa-metragem.

ANÚNCIO

Este é o caso da modelo russa Lada Lyumos, que escolhe mostrar como seriam as duas versões de Fiona em um eventual live action do filme da DreamWorks Animation.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

A beleza da modelo russa, com uma figura monumental, combina-se com os trajes extravagantes de lingerie que escolheu para fazer este cosplay.

A lingerie de renda (sim, vimos nas tendências do TikTok) faz com que a cosplayer nos mostre uma versão da Fiona, que talvez só tenha visto Shrek e mais ninguém. A cosplayer usa o mesmo penteado com uma trança, a cor vermelha típica no cabelo e a tiara de princesa sobre sua cabeça.

Ele faz duas poses em sua postagem no Instagram, explicando por que escolhe fazer cosplay da versão humana. Em ambos os casos, parece algo que ele compartilharia em uma página com um símbolo azul.

Shrek e Fiona

Vamos lembrar que no filme, quando Shrek resgata a princesa do castelo, Fiona se mostra como uma especialista em artes marciais. Além disso, horas mais tarde, ela exibe seu talento vocal com notas altas que atraem os animais e os fazem explodir para se alimentar deles.

ANÚNCIO

À modelo russa em questão, como podemos ver na postagem que compartilhamos acima, você pode encontrá-la nas redes sociais como Lada Lyumos.

Um total de 291 mil seguidores são a prova de que o trabalho da cosplayer é apreciado nas plataformas digitais. Dar uma olhada em seu feed do Instagram é se deparar com uma infinidade de personagens de anime, quadrinhos, cinema e videogames.

A franquia Shrek tem sido uma das mais bem-sucedidas para a DreamWorks, gerando mais de 3,5 bilhões de dólares em todo o mundo. Seus quatro filmes (e curtas-metragens) têm um grande alcance em diferentes tipos de público.

Cada um dos seus personagens, quer seja com as dobragens originais ou latinas, deixou uma marca nos espectadores, que riram e choraram com cada experiência do próprio Shrek, Fiona, o Gato de Botas e o resto dos personagens dos Contos de Fadas.