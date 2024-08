Dragon Ball Z: quantos vilões foram derrotados por Goku como Super Saiyajin 3?

O Super Saiyajin 3 é uma das transformações mais brutais que já vimos em Dragon Ball Z. Goku a executa pela primeira vez no arco de Majin Buu, na tentativa de deter o vilão de sua investida destrutiva contra todas as cidades do mundo.

Foi um momento muito breve, mas suficientemente impressionante para nos deixar sem palavras, para aqueles que viram esse episódio durante a estreia do anime, nos meados dos anos 90. Pouco tempo depois, vimos Gotenks (fusão de Goten e Trunks) alcançá-la, nos emocionando com a aparição de uma nova transformação da qual se esperava muito no futuro.

Super Saiyajin 3 DBZ

No entanto, esta transformação tem um problema. Embora conceda um poder impressionante ao seu usuário, consome muita energia em um curto período de tempo.

É por isso que nunca vimos o Vegeta ou o Gohan fazê-la, o próprio Goku não a recomenda para uma luta, embora em Dragon Ball Super ele a faça em algumas oportunidades.

Vilões derrotados com o Super Saiyajin 3?

Goku a usa pela primeira vez no arco de Majin Buu. Ele deu uma boa luta contra a primeira versão do vilão que vimos (o gordo), mas não o derrotou.

Gokú Super Saiyajin 3 Batalha inesquecível

Gotenks usa-o depois contra o Buu alto e musculoso, mas também não consegue derrotá-lo. Na verdade, nesta parte ele é absorvido.

Enquanto no auge da batalha, quando enfrentam Kid Buu, Goku usa essa transformação e dá uma luta brutal ao vilão. No entanto, quando o derrota, o saiyajin criado na Terra está em seu estado natural segurando a Genkidama.

Então, se formos rigorosos, a transformação em Super Saiyajin 3 não foi usada para derrotar Majin Buu.

Depois disso, vem Dragon Ball Super, histórias em que Goku a usou contra Bills, o Deus da Destruição, a quem claramente não derrotou. Depois disso, ele não recorreu mais ao Super Saiyajin 3, resultando em zero vilões derrotados com essa transformação.

Ele ajudou muito contra o Buu, temos que dar-lhe esse crédito, mas não foi como o Super Saiyajin 2 do Gohan derrotando o Cell, o Super Saiyajin original do Goku e do Trunks do Futuro derrotando o Freezer, ou o Super Saiyajin comum do Vegeta vencendo o Andróide Número 19.