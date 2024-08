Kimetsu No Yaiba: uma teoria estranha revela se os demônios de Demon Slayer podem ter filhos

Como nascem os demônios em Demon Slayer? Esta é uma pergunta que todos os fãs de Kimetsu No Yaiba se fizeram em algum ponto da série e que não é tão difícil de responder. Desde o início do mangá e do anime, vimos como esses seres cheios de maldade contagiam os humanos com seu sangue e assim vão aumentando o exército do malvado Muzan, que é o ser demoníaco original.

No entanto, neste contexto e sabendo que pessoas infectadas por demônios, como Nezuko Kamado, mantêm certa essência humana, perguntamo-nos se esses seres podem ter filhos.

Demon Slayer como tal não disse diretamente que os demônios possam ter filhos. Também não sabemos se algum desses seres malignos se reproduziu pelas vias tradicionais das pessoas.

No entanto, existe uma teoria interessante que obtivemos de discussões em diferentes plataformas de redes sociais, que nos revelam informações sobre esta questão.

Os demônios de Demon Slayer

O argumento desta teoria baseia-se em declarações da própria Koyoharu Gotouge, os demônios mantêm características dos humanos que infectaram. Portanto, levando isso em consideração, alguns como Nezuko, poderiam se reproduzir e ter filhos.

O que não está claro é se esses filhos herdariam o gene demoníaco de um dos pais. Uma das teorias que está ganhando força nas redes sociais como o Reddit, onde são realizadas discussões intensas sobre o Demon Slayer, diz que Inosuke é filho de um dos demônios mais poderosos do exército de Muzan.

Não há nada que certifique essa afirmação, que por enquanto permanece teoria, mas contribui um pouco para os argumentos sobre se os demônios podem se reproduzir.

Quinta temporada de Kimetsu No Yaiba

Já se sabe que Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba não vai terminar em formato de série, mas sim lançará três filmes para encerrar suas histórias.

Ainda não há informações oficiais confirmadas. No entanto, algumas fontes próximas ao desenvolvimento das histórias já começam a sugerir finais de 2025 ou início de 2026. Ou seja, ainda falta pelo menos um ano e meio para o final de Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba).

Com o arco do Castelo Infinito, as histórias de Tanjiro e o resto dos caçadores de demônios chegam ao fim, agora enfrentando o temido Muzan Kibutsuji.