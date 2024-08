A Shueisha escolheu o sucessor de Akira Toriyama para dar continuidade a Dragon Ball?

Tudo indica que a revista Shueisha já escolheu um personagem para ocupar o trono do reinado de Dragon Ball, a fim de dar continuidade ao legado de Akira Toriyama. Em publicações recentes nos sites oficiais da editora, o nome deste ilustrador já aparece como o principal representante do mangá mais popular da história.

Fizeram isso quase sem querer, mas sem dúvida colocaram a coroa nele. Em uma recente publicação das notícias semanais de Dragon Ball, que costumam ser publicadas no início da semana no site oficial da franquia, eles se referem a Toyotaro como o “atual criador” de Dragon Ball.

Uma captura de tela tirada pelo pessoal do Somos Kudasai, mostra como estão falando sobre um sorteio e seus vencedores, e enviam uma mensagem para ficar atento aos vencedores, que serão nomeados por Toyotaro. Na tela da tradução, lê-se a frase "Current Creator of Dragon Ball Super" para se referir ao ilustrador principal da obra de Akira Toriyama.

Toyotaro - Dragon Ball

Novos episódios de Dragon Ball Super

A continuação do mangá de Dragon Ball Super nunca esteve em dúvida. A revista Shueisha, inicialmente, havia dito que após o final do arco de Super Hero, que coincidiu com a morte do mangaka japonês, as aventuras teriam um mês de descanso antes de retornar.

No entanto, posteriormente mudaram o sinal e suspenderam as atividades por tempo indeterminado, mas sempre informando aos seguidores para ficarem atentos ao retorno.

Toyotaro

Então, tudo indica que as diretrizes de Akira Toriyama foram informadas ao Senhor Toyotaro, para dar continuidade ao legado do que o Sensei queria para Dragon Ball Super, que por enquanto deveria seguir com o arco de Black Freezer e unir as coisas com o final de Dragon Ball Z.