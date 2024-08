Potus 45: novo modelo é adicionado à coleção de tênis do Donald Trump

Enquanto Donald Trump continua sua intensa corrida pela presidência dos Estados Unidos, seus negócios continuam em pleno funcionamento. O empresário americano tem uma ampla linha de tênis, nos quais costuma destacar seu estilo patriótico, enfatizando as cores das barras e estrelas da bandeira de seu país.

ANÚNCIO

É assim que surgem novos tênis em sua página oficial. Eles se chamam Potus 45 e vamos descrever a aparência desses sneakers, que com certeza agradarão a mais de um fã de coisas relacionadas ao Tio Sam.

As Potus 45 de Donald Trump são tênis brancos com uma plataforma muito alta, o que os torna muito confortáveis e resistentes a quedas a cada passo. Nessa parte da plataforma, o nome dos sneakers está escrito e, bem nos lados traseiros, há pequenas bandeiras dos Estados Unidos.

Nos lados centrais externos, ele carrega a letra T, obviamente de Trump, e nas bordas internas ele carrega o 45, que é uma clara referência ao seu mandato como presidente dos Estados Unidos, já que entre 2017 e 2021 ele foi o quadragésimo quinto presidente do gigante do norte da América.

As Potus 45 de Donald Trump

“Aqui estão os POTUS 45, os primeiros tênis brancos de malha da TrumpSneakers. Mais um item de coleção. Os tênis que levam a sério. Inspirados no presidente Trump, são a escolha para quem está disposto a enfrentar o mundo com estilo e confiança”, descreve a página oficial do candidato e ex-presidente americano.

"Estes não são apenas tênis comuns; são uma aposta certa para seus pés. Com seu tecido branco impecável e o chamativo '45' dourado (que reconhece a presidência de Trump), são um par que se destaca na multidão. E essa bandeira americana? Um grito de honra e ambição", expressaram.

Os tênis custam 199 dólares. Os POTUS 45 começaram a ser enviados em agosto de 2024.