Goku e Vegeta nunca serão capazes de superar esses dois personagens de Dragon Ball

Os níveis de poder que Goku e Vegeta alcançam em Dragon Ball Super fazem muitos fãs pensarem que os saiyajins não têm limites. Os dois guerreiros continuam a aumentar suas capacidades para as lutas de artes marciais, enquanto treinam com duas das figuras mais importantes entre as deidades do Universo 7.

Um carrega o Ultra Instinto como sua bandeira, enquanto o outro executa algo chamado de Ultra Ego. Tudo indica que estão a caminho de se tornarem deuses, o que tem tirado um pouco da emoção das histórias de Dragon Ball.

No entanto, mesmo que pareça que Goku e Vegeta vão conseguir superar qualquer coisa, esta antiga entrevista de Akira Toriyama de 2015, quando Dragon Ball Super estreou em versão mangá, revela que os saiyajins têm sim um limite.

Nestas primeiras declarações sobre o retorno de Dragon Ball com novas aventuras canônicas, o mestre criador desta obra disse que Vegeta e Goku nunca serão capazes de superar os dois novos personagens que estrearam neste arco: Bills, o Deus da Destruição, e Whis, o Anjo Guardião do Universo 7.

Whis e Bills - Dragon Ball Super DBZ

O limite de Goku e Vegeta

Eles nunca vão realmente superar Bills e Whis? As declarações de Akira Toriyama naquele momento, destacadas pela MeriStation em uma nota recente, dizem que não estava em seus planos que Goku e Vegeta superassem as duas deidades, no entanto, deixa aberta a possibilidade de que o façam no futuro.

Isto foi o que Akira Toriyama disse naquela época: "Bem... Para começar, neste momento não tenho planos para que Goku e Vegeta superem Bills e Whis".

Tudo depende da interpretação. Naquele momento, não estava nos planos deles, mas depois houve uma frase de Whis que parecia indicar que pelo menos poderiam superar Bills, já que o Anjo Guardião do Universo 7 lhes ofereceu a possibilidade de serem o Deus da Destruição no futuro.

Então, com base no que está acontecendo em Dragon Ball Super, tanto Goku quanto Vegeta estão caminhando para pelo menos conseguir ter uma luta digna contra Bills. De lá para vencê-lo, já é um passo mais avançado.