Pokémon lançou uma versão móvel de seu jogo de cartas ‘Pokémon TCG Pocket’

O sucesso do Pokémon como uma das franquias mais bem-sucedidas da história deve ser entendido a partir do alcance que a série teve em praticamente todos os produtos que podem ser comercializados. Estreou como um videogame da Nintendo em 1995, migrou para os brinquedos e acabou se transformando em uma série em 1997, que continua tendo repercussão nas novas gerações.

Mesmo no meio dos primeiros videogames e a estreia do anime está o lançamento do Jogo de Cartas Pokémon, em 1996. Basicamente, eram cartas físicas que vinham com as diferentes criaturas da série, com suas habilidades e níveis de poder, e você jogava contra seus amigos da escola.

Passaram-se 28 anos desde o lançamento daquelas cartas, para que os gênios da franquia digitalizassem completamente toda a experiência, com o próximo jogo para celulares chamado Pokémon TCG Pocket.

Mesmo a ação de abrir um pacote está incluída nas coisas que você pode fazer com este aplicativo, que será lançado em 30 de outubro deste ano, para os sistemas operacionais iOS e Android.

Lançamento e registro do Pokémon TCG Pocket

Trocar cartas repetidas com seus amigos era uma parte fundamental deste jogo, em meados dos anos 90. É precisamente daí que vem o nome Trading Card Game, que agora aparece nos celulares como TGC.

Obviamente, também poderás realizar essa mesma transação, com a vantagem de que desta vez não há limites, pois poderás trocar cartas de Pokémon com qualquer pessoa no mundo que também tenha o aplicativo.

De acordo com uma análise do Xataka, na App Store da Apple já aparece um passe premium que custa cerca de 10 dólares. Além disso, há várias opções para comprar moedas de Pokémon (Pokélingotes) para poder acessar envelopes. Certamente haverá uma forma de obtê-las gratuitamente, mas não saberemos até o seu lançamento.

O jogo será lançado em 30 de outubro, mas já é possível fazer o pré-registro nos seguintes links: Android - iOS.