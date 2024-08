Modo Besta e Ultra Instinto: qual das duas transformações é a mais poderosa do Dragon Ball?

Dragon Ball Super leva os Guerreros Z a níveis de poder nunca antes vistos pelos fãs do mangá e do anime. Goku surpreendeu a todos com a execução da transformação do Ultra Instinto, enquanto Gohan nos deixou sem palavras com a surpreendente e inesperada Modo Besta.

ANÚNCIO

Não nos esquecemos de Vegeta e seu Ultra Ego, que facilmente se iguala aos outros dois saiyajins. Mas nesta análise, vamos nos concentrar em destacar o nível de poder do pai e do filho, que sempre estiveram equiparados (quando Gohan está com vontade).

As duas transformações são muito diferentes. No entanto, a partir dessa diferença, vamos tentar encontrar os argumentos para dizer por que uma supera a outra.

Instinto Ultra e Modo Besta: qual é mais poderoso?

O Modo Besta aparece pela primeira vez no filme Dragon Ball Super: Super Hero e se torna cânone no arco do mangá que leva o mesmo nome, o mais recente até agora. Essa transformação mais uma vez revela o poder oculto no ser mais profundo de Gohan.

Trata-se do poder mais primitivo de um saiyajin, mas controlado na mente do guerreiro híbrido. O próprio Akira Toriyama disse que o Modo Besta é muito semelhante, em termos de níveis, ao Instinto Superior de Goku.

Gohan Besta Gohan

No caso da transformação do protagonista da série, que vimos pela primeira vez no arco do Torneio do Poder, o último que vimos no anime, estamos falando de um estado zen ou de tranquilidade divina, no qual o corpo age, como o próprio nome indica, por instinto.

Estamos falando que o Ultra Instinto é um estado, não uma transformação. Aqueles que o dominam completamente (Goku ainda está longe de alcançar) estão sempre neste modo e são seres praticamente invencíveis, como é o caso de Whis, o anjo guardião do Universo 7.

ANÚNCIO

Goku Ultra Instinto Toyotaro

Aquele que domina o Ultra Instinto não pensa nas ações a serem executadas durante uma batalha, o que o torna praticamente inalcançável. É um poder exclusivo dos Deuses, as divindades que governam os universos ou a existência em si.

Então, por mais que Gohan Modo Besta possa lutar contra Goku Instinto Superior, ainda é algo terreno. A transformação que o saiyajin puro alcança é de seres superiores a qualquer coisa.