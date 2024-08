Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba lança trailer oficial do arco do Castelo Infinito

O Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba está se preparando para o final do anime. O arco do Treinamento dos Hashira terminou de forma emocionante, deixando as portas abertas para o arco do Castelo Infinito, com o qual a série de Koyoharu Gotouge culminará.

ANÚNCIO

O treinamento dos Hashira foi o foco da quarta temporada do anime, mas as histórias restantes não serão adaptadas em formato de série por meio de episódios, ou seja, não haverá uma quinta temporada propriamente dita.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Para surpresa de muitos, o arco do Castelo Infinito será adaptado em uma trilogia de filmes, que, segundo informações do Crunchyroll, serão distribuídos por eles e pela Sony Pictures Entertainment na América Latina.

De acordo com o que é informado em seu site oficial, as empresas mencionadas serão responsáveis pela distribuição da “trilogia de filmes para lançamento mundial nos cinemas, excluindo territórios asiáticos selecionados e Japão”.

Trailer do arco do Castelo Infinito de Demon Slayer

Através de seu canal oficial no YouTube, a Crunchyroll lançou o primeiro teaser do aguardado encerramento de Demon Slayer, que sem dúvida é um dos melhores mangás e animes atualmente.

Data para o final de Demon Slayer

Ainda não há informações oficiais confirmadas. No entanto, algumas fontes próximas ao desenvolvimento das histórias já começam a mencionar o final de 2025 ou início de 2026. Ou seja, ainda falta, no mínimo, um ano e meio para o final de “Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba)”.

ANÚNCIO

Com o arco do Castelo Infinito, as histórias de Tanjiro e o resto dos caçadores de demônios chegam ao fim, agora enfrentando o temido Muzan Kibutsuji.

Kimetsu no Yaiba, mais conhecida deste lado do planeta como Demon Slayer, é uma série de mangá escrita e ilustrada por Koyoharu Gotouge que conquistou um grande número de fãs na América Latina.

A sua publicação impressa começou em 2016 na revista semanal Shūkan Shōnen Jump da editora Shūeisha, terminando em 2020 com um total de 23 volumes.