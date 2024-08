Chinelos Zico de Donald Trump? Este é o curioso calçado que se junta à sua coleção de tênis

Chinelos do Trump te deixarão mais parecidos com um multibilionário

A quantidade de souvenirs vendidos por Donald Trump em seus sites oficiais é incrível. O atual candidato a um segundo mandato na presidência dos Estados Unidos vende de tudo. Desta vez, vamos nos concentrar em suas Chinelos Zico, que têm uma aparência realmente confortável.

ANÚNCIO

Donald Trump tem uma boa presença no mundo dos tênis. Não faz muito tempo, vimos como ele lançou e esgotou praticamente imediatamente seus tênis Bitcoin, que vinham em cor laranja, como sua pele e a moeda virtual, e pretos.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Apenas foram fabricados 1.000 pares destes e não estão disponíveis para entrega imediata. Estima-se que serão enviados em setembro, outubro ou novembro.

Outros tênis que se tornaram muito famosos foram os sneakers “ataque”, que faziam referência ao atentado armado no qual ele foi atingido por uma bala em parte do rosto, mas felizmente sobreviveu.

Estes tênis em particular foram lançados como uma venda rápida e limitada para que os compradores aproveitem o lançamento fugaz. Apenas serão lançados 500 exemplares, dos quais 10 serão autografados pelo ex-presidente e atual candidato à presidência dos Estados Unidos. Essa assinatura será aleatória.

As chinelas de Donald Trump: preço e onde encontrá-las

Os Chinelos Zico de Donald Trump custam 149 dólares e podem ser encontrados através deste link. Embora já tenham sido oficialmente lançados, aqueles que os comprarem irão recebê-los no final deste mês ou durante setembro deste mesmo ano de 2024.

Trump Slides

“Conheça as Trump Slides, as primeiras sandálias da Trump Sneakers. Confortáveis, chamativas e indiscutivelmente elegantes, são perfeitas para qualquer ocasião informal. Com a icônica marca TRUMP em um dourado chamativo, essas sandálias deixam sua marca. Aproveite o conforto e o estilo com as Trump Slides.”